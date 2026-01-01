İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Çehar Mahal Bahtiyari eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, ülkede beşinci gününe giren protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, “İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir,” dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

🔴 Öte yandan, dün (31 Aralık) İran’da “protestoları şiddete dönüştürme gayreti” içerisinde olduğu iddiasıyla yedi kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanların “Avrupa ve ABD ile bağlantılı” olduğu ileri sürüldü.