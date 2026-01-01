ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 14:35 1 Ocak 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.01.2026 17:13 1 Ocak 2026 17:13
Okuma Okuma:  2 dakika

İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız

Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde beşinci gününe giren protestolarla ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv)

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Çehar Mahal Bahtiyari eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, ülkede beşinci gününe giren protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, “İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir,” dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

🔴 Öte yandan, dün (31 Aralık) İran’da “protestoları şiddete dönüştürme gayreti” içerisinde olduğu iddiasıyla yedi kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanların “Avrupa ve ABD ile bağlantılı” olduğu ileri sürüldü.

İran’daki protestolar

İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan protestolar; Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hemedan ve Şiraz başta olmak üzere birçok kente yayıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmî olarak tanıyoruz,” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İran protestoları Mesud Pezeşkiyan ekonomik kriz protesto
bu haberin uzantıları
İran: Protestolar dördüncü günde tüm ülkeye yayılıyor
1 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-dorduncu-gunde-tum-ulkeye-yayiliyor-315110
ilgili haberler
ÇARŞI KEPENK İNDİRDİ
İran'da "geçim krizi" işçi, esnaf ve öğrencileri eyleme geçirdi
30 Aralık 2025
/haber/iran-da-gecim-krizi-isci-esnaf-ve-ogrencileri-eyleme-gecirdi-315088
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İran: Protestolar dördüncü günde tüm ülkeye yayılıyor
1 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-dorduncu-gunde-tum-ulkeye-yayiliyor-315110
ilgili haberler
ÇARŞI KEPENK İNDİRDİ
İran'da "geçim krizi" işçi, esnaf ve öğrencileri eyleme geçirdi
30 Aralık 2025
/haber/iran-da-gecim-krizi-isci-esnaf-ve-ogrencileri-eyleme-gecirdi-315088
Sayfa Başına Git