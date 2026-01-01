İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Çehar Mahal Bahtiyari eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, ülkede beşinci gününe giren protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pezeşkiyan, ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.
Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, “İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir,” dedi.
İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.
İran’daki protestolar
İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan protestolar; Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hemedan ve Şiraz başta olmak üzere birçok kente yayıldı.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmî olarak tanıyoruz,” dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor,” dedi. (TY)