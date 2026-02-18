İran, Çin ve Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda askeri tatbikat yapacak

İran, Rusya ve Çin yarın (19 Şubat) Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirecek.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, her yıl yapılan “Deniz Güvenlik Kuşağı” adlı tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla icra edilecek.

Deniz Güvenlik Kuşağı tatbikatının Sözcüsü Tuğamiral Hasan Maksudlu, “Bu tatbikatın temel amacı Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu’nda güvenliği ve sürdürülebilir denizcilik etkileşimlerini geliştirmektir” dedi.

İranlı komutan, “Deniz güvenliğini ve emniyetini tehdit eden faaliyetlere karşı koymak için ortak eylemlerde yakınlaşma ve koordinasyon sağlamak, özellikle ticari gemilerin ve tankerlerin korunması ve deniz terörizmiyle mücadele, bu ortak tatbikatın temel odak noktalarından bazılarıdır” ifadelerini kullandı.

Tatbikata katılan Rus filosunun komutanı Alexei Sergeev de “Herhangi bir bölgede ortak tatbikatlar yapmaya hazırız. Buna, her iki taraftan gemi ve botlarla gerçekleştirilecek terörle mücadele operasyonları gibi özel tatbikatlar da dahildir” değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikatın zamanlaması İran, Rusya ve Çin, “Deniz Güvenlik Kuşağı” adıyla ilki Aralık 2019’da olmak üzere her yıl söz konusu bölgede tatbikat yapıyor. Ancak bu yılki tatbikat, ABD’nin hem İran’la diplomatik temasları sürdürdüğü hem de bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Washington, diplomatik temasların sürdüğünü açıklasa da sahadaki askeri hareketlilik hız kesmedi. İki uçak gemisi, geniş hava filoları, istihbarat uçakları ve mobil hava savunma sistemleri eş zamanlı şekilde görev yapıyor. ABD yönetimi, kuvvet konuşlandırmalarının devam edebileceğini bildirdi. İranlı liderler ve askeri komutanlar ise herhangi bir saldırının “kararlı bir karşılık” ve potansiyel olarak “topyekün bir savaşa” yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu. İran-ABD görüşmesinde ilerleme sağlandı ABD’nin bölgedeki deniz yığınağının merkezinde USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ve Saldırı Grubu bulunuyor. USS Gerald R. Ford Uçak Gemisinin de bölgeye gönderileceği belirtiliyor. Uçak gemilerine USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy ve USS Spruance başta olmak üzere güdümlü füze destroyerleri eşlik ediyor. Ayrıca USS McFaul ve USS Mitscher’in de CENTCOM sahasında görev yaptığı bildirildi. Karayipler’de görev yapan ve ABD’nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford uçak gemisi Orta Doğu’ya doğru yola çıktı. Gemi, bölgede görevini sürdüren USS Abraham Lincoln ile birlikte faaliyet yürütecek. Böylece ABD donanması aynı anda iki uçak gemisi taarruz grubunu Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanında konuşlandırmış olacak. İran'a saldırı hazırlıkları sürüyor

(VC)