İran, Çin ve Rusya'nın “Deniz Güvenlik Kuşağı” tatbikatı başladı

Tatbikatlarda komuta gemisi olarak görev yapan İran’ın Elvend muhribi de daha sonra kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlanmış savaş gemilerini olay yerine sevk etti.

Son olarak İran ve Rusya özel deniz kuvvetleri, eşzamanlı helikopter ve kara operasyonunun ardından geminin kontrolünü sağlayarak saldırganları gözaltına aldı.