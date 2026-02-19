ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.02.2026 14:55 19 Şubat 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.02.2026 14:56 19 Şubat 2026 14:56
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, Çin ve Rusya'nın “Deniz Güvenlik Kuşağı” tatbikatı başladı

Umman Denizi ile Hint Okyanusu’nun kuzeyinde icra edilen tatbikat, Washington’un hem Tahran’la diplomatik temasları sürdürdüğü hem de İran’a yönelik saldırı tehditlerini artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran, Çin ve Rusya'nın “Deniz Güvenlik Kuşağı” tatbikatı başladı
Fotoğraf: İran ordusu

İran, Rusya ve Çin’in, “Deniz Güvenlik Kuşağı” adıyla 2019’dan bu yana her yıl yaptığı “Deniz Güvenlik Kuşağı” tatbikatı bugün başladı.

İngilizce ve Fransızca yayın yapan İran devlet televizyonu Press TV’nin haberine göre, İran ve Rusya donanmasının yüzer birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının operasyonel aşamaları, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu’nda icra edildi.

Resmî olarak doğrulanmamış raporlara göre, Çin Donanması’na bağlı 48’inci Eskort Görev Kuvveti tatbikata katılmak üzere İran’a doğru intikal etti.
İran ve Rusya’dan donanma birlikleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas Limanı’nda düzenlenen ortak deniz tatbikatları sırasında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon, ticari gemilerin Bender Abbas Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne acil durum mesajları göndermesinin ardından başladı.

Ardından, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-3 helikopteri ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait bir Bell 412 helikopteri bölgede arama yaptı.

Tatbikatlarda komuta gemisi olarak görev yapan İran’ın Elvend muhribi de daha sonra kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlanmış savaş gemilerini olay yerine sevk etti.

Son olarak İran ve Rusya özel deniz kuvvetleri, eşzamanlı helikopter ve kara operasyonunun ardından geminin kontrolünü sağlayarak saldırganları gözaltına aldı.

Öte yandan tatbikat, İran’a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirdiği ve bölgeye ek deniz unsurları sevk ettiği dönemde gerçekleşiyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İran Rusya çin askeri tatbikat abd-iran gerilimi iran-abd ilişkileri
