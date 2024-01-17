İran bu kez de Pakistan’ı vurdu, İslamabad saldırıya tepki gösterdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’den sonra Pakistan’a da füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.

İran merkezli haber ajansı Tesnim’e göre, Pakistan’a yönelik saldırılarda “Ceyş’ul Adl” (Adalet Ordusu) adlı militan gruba ait iki üs vuruldu.

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Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın füze ve İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin ‘hiçbir şekilde kabul edilemez’ olduğu ve söz konusu saldırının ‘ciddi sonuçlar doğurabileceği’ vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak, saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği, üç kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olduğunu belirten Bakanlık, saldırıları ‘yasa dışı eylem’ olarak nitelendirdi ve “Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığının ilgili üst düzey yetkilisine iletildi” dedi.

“Pakistan’ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu” ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, “Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir” ifadesi kullanıldı.

Ceyş’ul Adl kimdir? Pakistan’ın Belucistan eyaleti ve İran’ın Sistan ve Belucistan eyaleti sınırında faaliyet gösteren Ceyş’ul Adl, İran’da çoğunluğu Sünni olan Beluç halkının haklarını koruma iddiasıyla Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. Örgütün kökleri, aynı bölgede faaliyet göstermiş olan El-Kaide bağlantılı Sünni İslamcı örgüt Cundullah’a (Allah’ın Ordusu) dayanıyor. Ceyş’ul Adl, bu örgütün kurucu lideri Abdülmelik Rigi’nin 2010’da İran tarafından idam edilmesinin ardından 2012’de Cundullah üyeleri tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana İran güvenlik güçlerine karşı çok sayıda saldırı gerçekleştiren Selefi çizgideki örgüt, Tahran tarafından “Ceyş’ul Zulm” (Zulüm Ordusu) olarak adlandırılıyor. Tahran yönetimi, ‘terör örgütü’ kabul ettiği Ceyş’ul Adl’ın, ABD ve İsrail’in yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklendiğini öne sürüyor.

(VC)