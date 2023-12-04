ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 17:51
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 17:58
2 dk Okuma

“İran, bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık verecek”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki kişinin İsrail saldırısında öldürülmesine ilişkin “İran karşıtı hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/iran-bolgedeki-cikarlarina-yonelik-her-turlu-saldiriya-karsilik-verecek.jpeg
Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail’in, Filistin’de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırıları sürdürdüğünü hatırlatan Kenani, “Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin halkına karşı savaş suçlarını devam ettirmesini şiddetle kınıyorum” dedi.

İsrail’in bu sabah Kemal Advan Hastanesi yerleşkesine saldırı düzenlediğini belirten Kenani, saldırı sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, bu eylemlerin de soykırımdan başka bir şey olmadığını söyledi.

UNICEF: Gazze
UNICEF: Gazze'nin güneyinde çok sayıda çocuk hayatını kaybetti
Bugün 08:31

“Karşılıksız kalmayacak”

Suriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki kişinin İsrail saldırısında öldürülmesine değinen Kenani, İran’ın bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti.

Kenani, “İran’a, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine, Suriye’deki danışman güçlerimize yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır. Eylemde bulunanlar İran’ın, İran milletinin düşmanlarının İran karşıtı hiçbir eylemini cevapsız bırakmadığını ve bırakmayacağını zaten tecrübe etmişlerdi” dedi.

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: İki İran Devrim Muhafızı öldü
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: İki İran Devrim Muhafızı öldü
2 Aralık 2023

“Katar’daki döviz kaynakları İran’ın kullanımına açık”

ABD Temsilciler Meclisi’nin “Hamas’ın İsrail’e saldırılarında rol oynadığı” gerekçesiyle, daha önce serbest bıraktığı İran’a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek yasa tasarısını kabul etmesi konusunda Kenani, tasarının yürürlüğe girebilmesi için ABD Senatosu ve Başkanı tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Kenani, serbest bırakılan döviz kaynaklarına erişim için uluslararası taahhütler ve üçüncü tarafların katılımıyla varılan anlaşma kapsamında ABD’nin taahhütleri doğrultusunda hareket etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Serbest bırakılan döviz kaynaklarına erişim açısından bir sorun bulunmadığını söyleyen Kenani, Katar’daki kaynakların İran’ın kullanımına açık olduğunu ve bunları ihtiyaçlarına göre kullanabileceklerini dile getirdi.

İranlı sözcü, ABD hükümetiyle etkileşimlerinde güven esasına göre hareket etmediklerini, üzerinde mutabakata varılan taahhütler çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

“CENTCOM terörist bir güç”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Yemen’deki Husilerin İsrail gemilerine yönelik saldırılarından İran’ı sorumlu tutmasına ilişkin ise Kenani, CENTCOM’u “terörist bir güç” olarak gördüklerini, bölgede bulunmalarını da barış ve istikrara zarar verici olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Kenani, “belgelenmemiş ve doğrulanmamış” bu tür iddiaların İran açısından bir değerinin bulunmadığını ifade etti.

Suriye’de ABD ve İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar
Suriye’de ABD ve İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar
13 Kasım 2023

(VC)

İran İran Dışişleri Bakanlığı Filistin-İsrail Savaşı İran Devrim Muhafızları Ordusu
Sayfa Başına Git