“İran, bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık verecek”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail’in, Filistin’de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırıları sürdürdüğünü hatırlatan Kenani, “Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin halkına karşı savaş suçlarını devam ettirmesini şiddetle kınıyorum” dedi.

İsrail’in bu sabah Kemal Advan Hastanesi yerleşkesine saldırı düzenlediğini belirten Kenani, saldırı sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, bu eylemlerin de soykırımdan başka bir şey olmadığını söyledi.

UNICEF: Gazze'nin güneyinde çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

“Karşılıksız kalmayacak”

Suriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki kişinin İsrail saldırısında öldürülmesine değinen Kenani, İran’ın bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti.

Kenani, “İran’a, İran’ın çıkarlarına ve güvenliğine, Suriye’deki danışman güçlerimize yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır. Eylemde bulunanlar İran’ın, İran milletinin düşmanlarının İran karşıtı hiçbir eylemini cevapsız bırakmadığını ve bırakmayacağını zaten tecrübe etmişlerdi” dedi.

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: İki İran Devrim Muhafızı öldü

“Katar’daki döviz kaynakları İran’ın kullanımına açık”

ABD Temsilciler Meclisi’nin “Hamas’ın İsrail’e saldırılarında rol oynadığı” gerekçesiyle, daha önce serbest bıraktığı İran’a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek yasa tasarısını kabul etmesi konusunda Kenani, tasarının yürürlüğe girebilmesi için ABD Senatosu ve Başkanı tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Kenani, serbest bırakılan döviz kaynaklarına erişim için uluslararası taahhütler ve üçüncü tarafların katılımıyla varılan anlaşma kapsamında ABD’nin taahhütleri doğrultusunda hareket etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Serbest bırakılan döviz kaynaklarına erişim açısından bir sorun bulunmadığını söyleyen Kenani, Katar’daki kaynakların İran’ın kullanımına açık olduğunu ve bunları ihtiyaçlarına göre kullanabileceklerini dile getirdi.

İranlı sözcü, ABD hükümetiyle etkileşimlerinde güven esasına göre hareket etmediklerini, üzerinde mutabakata varılan taahhütler çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

“CENTCOM terörist bir güç”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Yemen’deki Husilerin İsrail gemilerine yönelik saldırılarından İran’ı sorumlu tutmasına ilişkin ise Kenani, CENTCOM’u “terörist bir güç” olarak gördüklerini, bölgede bulunmalarını da barış ve istikrara zarar verici olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Kenani, “belgelenmemiş ve doğrulanmamış” bu tür iddiaların İran açısından bir değerinin bulunmadığını ifade etti.

Suriye’de ABD ve İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar

(VC)