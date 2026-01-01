iran: Beşinci günde protestolar yayılırken can kaybı haberleri geliyor

İran'da beş gündür süren protestolarla ilgili olarak devlet kontrolündeki medyada haber gözükmezken sosyal medyada en az üç kentte protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmaları gösteren videolar dolaşıyor.

BBC'nin geçtiği görüntülerde arka planda silah sesleri duyulurken protestocuların üzerine biber gazı sıkıldığı, araçların ateşe verildiği, gücün kendisinde toplandığı Ayetullah Ali Hamaney'in yönetimine son verilmesini isteyen sloganlar atılıyor.

Ölüm haberleri doğrulanıyor

31 Aralık gecesi, yetkililerin Kuhdeşt kentinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı gönüllülerden oluşan Besic teşkilatının bir üyesinin kamu düzenini korurken "isyancılar tarafından öldürüldüğünü" duyurmasına karşın protestocular, öldürülen kişinin gösteriler sırasında güvenlik güçlerince vurulduğunu iddia etti.

Öldürülen kişinin adı açıklanmadı ancak gösteriler başladığından bu yana teyit edilen ilk ölüm haberi oldu.

Luristan eyaletinin vali yardımcısı Said Pourali de, "Gösteriler sırasında Kuhdeşt şehrinde 13 polis yetkilisi ve bir Besic üyesi taş atılması sonucu yaralandı" açıklamasını yaptı.

Fars haber ajansı da yetkililere dayanarak Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Lurdigan şehrinde "iki kişinin öldüğünü" bildirdi.

Muhalefet: "En az üç gösterici öldü"

Londra'dan yayın yapan İran muhalefet organlarından iranintl.com da ölüm haberlerini doğruladı. Haber sitesinden bildirildiğine göre, "Gösteriler, beşinci günde en az üç göstericinin öldürülmesiyle belirleyici bir aşamaya girdi."

iranintl.org "Fuladşehr'da Daryuş Ansari Bahtiyarvand, Kuhdeşt'te Emir-Hissam Hodayarifard ve Azna'da Şayan Asadollahi"nin öldürüldüklerini haber verdi. Site, "ayrıca başka yerlerde, en az dört kişinin daha çatışmalarda öldüğüne dair haberler" geldiğini bildirdi.

İran muhalefeti: "Gösteriler İslami yönetimi hedef alıyor"

iranintl.com gösterilerin, Şii imamların ve İslam Cumhuriyeti'nin kalesi sayılan İran'ın "kutsal şehri" Kum'a yayıldığını bildirdi. Protestocuların, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Şahlık yanlısı sloganlar attığı haber verildi.

iranintl.com "Tahran, Meşhed, İsfahan, Lorestan, Huzistan ve aralarında küçük ilçelerin de olduğu onlarca kentte" gerçekleşen protesto ve grevlerde "son elli yılda ilk kez şahlık yanlısı sloganlar[ın] protestoların ana unsuru haline geldi[ğini]" iddia etti.

İran Başsavcısı tehdit etti

BBC'nin haberine göre, İran başsavcısı, barışçıl protestoların meşru olduğunu, ancak güvensizlik yaratmaya yönelik her türlü girişime kararlı bir şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Başsavcı Muhammed Movahidi-Azad, "Ekonomik protestoları güvensizlik aracı, kamu malına zarar verme aracı veya dışarıdan tasarlanmış senaryoların uygulanması aracı haline getirme girişimlerine kaçınılmaz olarak yasal, orantılı ve kararlı bir yanıt verilecek." dedi.

