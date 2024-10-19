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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2024 14:19
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2024 14:37
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İran: Barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde bölgede savaşın yayılmasını ciddi tehdit olarak gördüklerini ve Gazze ile Lübnan'da derhal ateşkes istediklerini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran: Barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, dün (18 Ekim) Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısının yapıcı olduğunu ve bölgede barış ve istikrar vurgusu yaptıklarını söyledi.

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Erakçi, "Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınır tanımıyoruz ve bu bağlamda bu ilişkileri güçlendireceğiz. Bu toplantıda ekonomik kalkınma ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik ortak irademizi açıkladık," diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Erakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile ticaret, enerji, “terörle mücadele”, ortak yatırım alanları ve nükleer enerji konusunda işbirliği konularını ele aldıklarını aktardı.

"Kalıcı ateşkesi destekliyoruz"

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına değinen Erakçi “Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi İran ve Türkiye başta olmak üzere hiçbir bölge ülkesi için kabul edilemez," dedi.

İsrail politikalarının bölge ve dünya için tehdit oluşturduğuna ve bölgede savaşın yayılması ihtimalinin ciddi olduğuna dikkati çeken Erakçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölge ciddi anlamda büyük çaplı bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya ve Siyonist rejim dışında kimse bu savaşı istemiyor. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız."

Erakçi, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteği sayesinde savaş ve soykırım suçları işleyen Tel Aviv yönetiminin bu suçları sürdürmek konusunda daha cüretkâr hale geldiğini belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye-iran ilişkileri hakan fidan Abbas Erakçi Filistin-İsrail Savaşı
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