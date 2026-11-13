İran, Bahreyn’deki ABD radarını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.

Konuya dair açıklama yapan Devrim Muhafızları, saldırının ABD’nin önceki gün Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine düzenlediği hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırının ABD’ye hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

ABD ordusu veya Bahreyn'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD'nin Orta Doğu'daki deniz operasyonlarının ana komuta merkezi olan Beşinci Filo karargahı, başkent Manama'daki Deniz Destek Faaliyetleri üssünde bulunuyor.

(HA)