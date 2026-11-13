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YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 08:38 13 Kasım 2026 08:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 08:54 13 Kasım 2026 08:54
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, Bahreyn’deki ABD radarını vurdu

İran, ABD’nin Bahreyn’deki erken uyarı radarını hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları, saldırıyı Sirik kentinin bombalanmasına misilleme olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran, Bahreyn’deki ABD radarını vurdu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.

Konuya dair açıklama yapan Devrim Muhafızları, saldırının ABD’nin önceki gün Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine düzenlediği hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırının ABD’ye hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

ABD ordusu veya Bahreyn'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD'nin Orta Doğu'daki deniz operasyonlarının ana komuta merkezi olan Beşinci Filo karargahı, başkent Manama'daki Deniz Destek Faaliyetleri üssünde bulunuyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran İran-ABD çatışması
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