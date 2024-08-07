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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 19:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 19:44
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İran 'ahlak polisi' iki kız çocuğunu darp etti

Tahran Askeri Savcılığı, çocuklara şiddet uygulandığını doğruladı ve söz konusu kadın polis memurlarına soruşturma açıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran 'ahlak polisi' iki kız çocuğunu darp etti
Fotoğraf: Rojnews/arşiv

İran'ın başkenti Tahran’da başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle 18 yaşından küçük iki kız çocuğu 'ahlak polisi' tarafından darp edildi.

AA’nın haberine göre; olay 21 Haziran’da gerçekleşti. İki çocuğu yakalayan kadın polisler, çocukları önce darp etti daha sonra zorla araca bindirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve tepki toplanmasının ardından ise Tahran Askeri Savcılığı yazılı açıklama yaptı. 

Görüntülerin doğru olduğu teyit edilen açıklamada, fiziki şiddet uygulayan polis memurlarının kimliklerinin tespit edilerek ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Jîna Mahsa Amini gözaltında öldürülmüştü

16 Eylül 2022'de Tahran'da 'ahlâk polisi' tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Jîna Mahsa Amini ise gördüğü şiddet sonrası gözaltında hayatını kaybetmişti.

Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar kısa süre içerisinde ülkenin her yerine yayılmıştı. Aylar süren protestolarda aralarında çocuklarında olduğu en az 600 kişi İran polisi tarafından öldürülmüş, onlarca kişi idam edilmiş, en az 20 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Amini'nin gözaltında katledilmesinin ardından ülke genelinde başlayan kitlesel protestoların ardından rejim, Aralık 2022'de geri adım atmış ve "ahlak polislerini" lağvetmişti.  Ancak ahlâk polisleri' Temmuz 2023'te yeniden uygulamaya konulmuştu. 

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(RT)

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