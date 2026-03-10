ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 11:00 10 Mart 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 13:02 10 Mart 2026 13:02
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 11. GÜN

İran: ABD'yle müzakereler gündemimizde değil

ABD ve İsrail ordularının İran’a karşı başlattığı saldırıların 11. gününde yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran: ABD'yle müzakereler gündemimizde değil
*Başkent Tahran'da İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney’e destek eylem, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, yedinci gününde (6 Mart) devam ediyor.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, İran güçleri ise İsrail’e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yle müzakerelerin gündemlerinde olmadığını belirterek, “Çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını “yok ettiklerini” savunarak, “savaşın çok yakında sona ereceğini” belirtti. Trump ayrıca, Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçilmesi konusunda “Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz” dedi.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların 11. gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

Görseli Büyüt
*İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani. (Fotoğraf: IRNA)
*İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani. (Fotoğraf: IRNA)

12.50 | İran: “Saldırılarda 206 kadın ve çocuk hayatını kaybetti”

İran devlet televizyonuna konuşan Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarına ilişkin, “Bu saldırılarda 206 kadın ve çocuk şehit oldu. En küçük şehit 8 aylık bir kız çocuğu, en küçük yaralı ise 4 aylık bir kız çocuğuydu” dedi

Saldırılarda 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktaran Muhacirani, dört ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Muhacirani, saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA Arşiv
Fotoğraf: AA Arşiv

10.05 | Malatya’da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, “millî düzeyde” alınan tedbirlere ek olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Karar, İran’dan ateşlendiği ve Türkiye’ye yöneldiği açıklanan iki balistik füzenin düşürülmesinin ardından geldi.

Öte yandan Malatya, NATO’nun füze savunma mimarisinin parçası olan Kürecik Radar Üssü’ne de ev sahipliği yapıyor.

MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Bugün 10:05
Görseli Büyüt
İnfografik: Anadolu Ajansı
İnfografik: Anadolu Ajansı

09.20 | İsrail ordusundan ‘Güney Lübnan’ açıklaması

Lübnan’da hava ve kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Litani Nehri’nin güneyinde yaşayanlar için sürgün emrini tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından, “İsrail ordusunun Litani Nehri’nin güneyinde şiddetli saldırılar düzenleyeceği” tehdidinde bulundu ve bölge halkına “evlerini terk etme ve Litani Nehri’nin kuzeyine geçme” uyarısı yaptı.

Görseli Büyüt
*Saldırıda yaralanan Haşdi Şabi mensupları hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: @SaadSh1ingali/X)
*Saldırıda yaralanan Haşdi Şabi mensupları hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: @SaadSh1ingali/X)

05.45 | Kerkük’te Haşdi Şabi karargâhına İHA saldırısı

Anadolu Ajansı muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargâhına yönelik İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Görseli Büyüt
*İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi. (Fotoğraf: IRNA)
*İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi. (Fotoğraf: IRNA)

03.30 | Arakçi: “İran kendini savunuyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli PBS kanalının News Hour programında yaptığı konuşmada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran’da yeni liderden beklenenleri değerlendirdi.

Arakçi’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

  • “[Müçteba Hamaney’in seçilmesi] Hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdi. Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek.
  • “Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var.
  • “Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler.
  • “ABD ve İsrail’in saldırıları tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi. İran sadece kendini savunuyor.”
Görseli Büyüt
*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir)
*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir)

03.00 | İran’dan Trump’a yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi” ifadelerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamaya göre, Trump’ın “yalan ve aldatmayla İran’a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını” savunan Naini, “İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek” dedi.

Öte yandan Trump’ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâhı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görseli Büyüt
*Dron saldırısının ardından BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu çevresinde duman ve alevler yükseldi, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: X)
*Dron saldırısının ardından BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu çevresinde duman ve alevler yükseldi, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: X)

02.30 | IKBY: “Erbil’de üç kamikaze dron düşürüldü”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, başkent Erbil’de üç kamikaze dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, “9 Mart 2026 günü saat 22.24’te koalisyon güçleri Erbil’de üç insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA’lardan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu’nun yakınlarına düştü” ifadeleri yer aldı.

Görseli Büyüt
*İsrail ordusunun saldırıları sonrası Lübnan'ın Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesi, 7 Mart 2026. (Fotoğtaf: AA)
*İsrail ordusunun saldırıları sonrası Lübnan'ın Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesi, 7 Mart 2026. (Fotoğtaf: AA)

02.00 | Lübnan’da can kaybı artıyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 9 Mart’ta düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, 2 Mart’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026
Görseli Büyüt
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

01.00 | Trump: “İran’la savaşın çok yakında bitebilir”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını “yok ettiklerini” savunarak, “savaşın çok yakında sona ereceğini” belirtti.

Trump ayrıca, “[Müçteba Hamaney’in yeni lider seçilmesi] Bundan hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz” dedi.

Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Bugün 09:30
Görseli Büyüt
*CENTCOM'un X hesabından yaptığı paylaşım.
*CENTCOM'un X hesabından yaptığı paylaşım.

22.30 | CENTCOM: “Bir ABD askeri daha hayatını kaybetti”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu’daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ölen yedinci askerin, 1 Mart’ta Suudi Arabistan’daki ABD birliklerine yönelik saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Al Jazeera, Fars Haber Ajansı, IRNA, NNA, Tesnim

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu israil ordusu İran lübnan abd ordusu centcom
ilgili haberler
ABD'lilerin yüzde 74'ü İran'a kara harekatına karşı
Bugün 11:04
/haber/abd-lilerin-yuzde-74-u-iran-a-kara-harekatina-karsi-317559
MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Bugün 10:05
/haber/msb-malatya-da-patriot-hava-savunma-sistemi-konuslandirildi-317552
Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Bugün 09:30
/haber/trump-iran-la-savas-cok-yakinda-bitebilir-317550
İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu
9 Mart 2026
/haber/iranin-yeni-lideri-mucteba-hamaney-oldu-317500
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026
/haber/iran-hicbir-kosulda-ateskes-ya-da-muzakere-ilan-etmeyecegiz-317420
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
4 Mart 2026
/haber/iran-da-can-kaybi-sayisi-867-ye-yukseldi-317328
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
3 Mart 2026
/haber/iran-da-yeni-liderin-secimi-uzun-surmeyecek-317276
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD'lilerin yüzde 74'ü İran'a kara harekatına karşı
Bugün 11:04
/haber/abd-lilerin-yuzde-74-u-iran-a-kara-harekatina-karsi-317559
MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Bugün 10:05
/haber/msb-malatya-da-patriot-hava-savunma-sistemi-konuslandirildi-317552
Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Bugün 09:30
/haber/trump-iran-la-savas-cok-yakinda-bitebilir-317550
İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu
9 Mart 2026
/haber/iranin-yeni-lideri-mucteba-hamaney-oldu-317500
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
6 Mart 2026
/haber/iran-hicbir-kosulda-ateskes-ya-da-muzakere-ilan-etmeyecegiz-317420
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
4 Mart 2026
/haber/iran-da-can-kaybi-sayisi-867-ye-yukseldi-317328
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
3 Mart 2026
/haber/iran-da-yeni-liderin-secimi-uzun-surmeyecek-317276
Sayfa Başına Git