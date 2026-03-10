İran: ABD'yle müzakereler gündemimizde değil

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, yedinci gününde (6 Mart) devam ediyor.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, İran güçleri ise İsrail’e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yle müzakerelerin gündemlerinde olmadığını belirterek, “Çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını “yok ettiklerini” savunarak, “savaşın çok yakında sona ereceğini” belirtti. Trump ayrıca, Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçilmesi konusunda “Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz” dedi.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

*İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani. (Fotoğraf: IRNA) 12.50 | İran: “Saldırılarda 206 kadın ve çocuk hayatını kaybetti” İran devlet televizyonuna konuşan Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarına ilişkin, “Bu saldırılarda 206 kadın ve çocuk şehit oldu. En küçük şehit 8 aylık bir kız çocuğu, en küçük yaralı ise 4 aylık bir kız çocuğuydu” dedi Saldırılarda 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktaran Muhacirani, dört ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini belirtti. Muhacirani, saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Fotoğraf: AA Arşiv 10.05 | Malatya’da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. Açıklamada, “millî düzeyde” alınan tedbirlere ek olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı belirtildi. Karar, İran’dan ateşlendiği ve Türkiye’ye yöneldiği açıklanan iki balistik füzenin düşürülmesinin ardından geldi. Öte yandan Malatya, NATO’nun füze savunma mimarisinin parçası olan Kürecik Radar Üssü’ne de ev sahipliği yapıyor. MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İnfografik: Anadolu Ajansı 09.20 | İsrail ordusundan ‘Güney Lübnan’ açıklaması Lübnan’da hava ve kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Litani Nehri’nin güneyinde yaşayanlar için sürgün emrini tekrarladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından, “İsrail ordusunun Litani Nehri’nin güneyinde şiddetli saldırılar düzenleyeceği” tehdidinde bulundu ve bölge halkına “evlerini terk etme ve Litani Nehri’nin kuzeyine geçme” uyarısı yaptı.

*Saldırıda yaralanan Haşdi Şabi mensupları hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: @SaadSh1ingali/X) 05.45 | Kerkük’te Haşdi Şabi karargâhına İHA saldırısı Anadolu Ajansı muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargâhına yönelik İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

*İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi. (Fotoğraf: IRNA) 03.30 | Arakçi: “İran kendini savunuyor" İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli PBS kanalının News Hour programında yaptığı konuşmada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran’da yeni liderden beklenenleri değerlendirdi. Arakçi’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “[Müçteba Hamaney’in seçilmesi] Hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdi. Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek.

“Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var.

“Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler.

“ABD ve İsrail’in saldırıları tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi. İran sadece kendini savunuyor.”

*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir) 03.00 | İran’dan Trump’a yanıt İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi” ifadelerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamaya göre, Trump’ın “yalan ve aldatmayla İran’a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını” savunan Naini, “İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek” dedi. Öte yandan Trump’ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâhı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

*Dron saldırısının ardından BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu çevresinde duman ve alevler yükseldi, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: X) 02.30 | IKBY: “Erbil’de üç kamikaze dron düşürüldü” Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, başkent Erbil’de üç kamikaze dronun düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, “9 Mart 2026 günü saat 22.24’te koalisyon güçleri Erbil’de üç insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA’lardan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu’nun yakınlarına düştü” ifadeleri yer aldı.

*İsrail ordusunun saldırıları sonrası Lübnan'ın Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesi, 7 Mart 2026. (Fotoğtaf: AA) 02.00 | Lübnan’da can kaybı artıyor Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 9 Mart’ta düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 2 Mart’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını kaydetti. ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı 01.00 | Trump: “İran’la savaşın çok yakında bitebilir” ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını “yok ettiklerini” savunarak, “savaşın çok yakında sona ereceğini” belirtti. Trump ayrıca, “[Müçteba Hamaney’in yeni lider seçilmesi] Bundan hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz” dedi. Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir