İran: ABD üssüne saldırıyla bağlantımız yok

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgedeki ABD ve Koalisyon güçleri üssüne dün gece insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, 34 askerin yaralandığını açıkladı.

Ürdün hükümeti, ABD üssüne yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, Tenef Üssü'ne yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini ve Ürdün güçleri saflarında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. Saldırıda hayatını kaybeden ABD askerleri için taziyelerini ileten Mubaydin, Ürdün sınırı yakınlarındaki ABD güçleri varlığının iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda olduğunu vurguladı.

ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor.

Pentagon: İran destekli milisler sorumlu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıya ilişkin, “ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz” dedi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve diğer askerlerin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirten Austin, "ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

Biden: Cevap vereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, “Dün gece Ortadoğu'da zor bir gün geçirdik” açıklamasını yaptı, “Cevap vereceğiz” diye konuştu.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Temsilciler Meclisi’nden “harekete geçme” çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Biden yönetimine harekete geçme çağrısı yaptı.

Rogers, “Başkan Biden'ın, İran rejimini ve vekillerini, ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutmasının zamanı geldi de geçiyor” dedi.

“Irak'ta İslami Direniş” üstlendi

Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.

Irak'ta İslami Direniş grubu, yazılı açıklama yaparak, İHA'lar ile Suriye'deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üslerine saldırı düzenlediklerini iddia etti. Açıklamada grubun ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de eş zamanlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İran: Çatışmaların bölgeye yayılmasını istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Kenani, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" dedi.

Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise “ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin bulunduğunu” söyledi.

İran'ın BM Temsilciliği: İran'ın saldırıyla bağlantısı yok

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin üssüne yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, İran BM temsilciliği, “İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir” açıklamasını yaptı. (AS)