İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı

İran, ABD ve İsrail’in operasyonlarına karşılık olarak bölgedeki tüm ABD üslerini hedef aldığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran füzelerinin ABD üsleri ve çıkarlarını vurduğunu bildirdi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki üslerin eş zamanlı olarak hedef alındığı kaydedildi. Ajans, Bahreyn’deki ABD donanma üssünün saldırılardan etkilendiğini aktardı.

İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından vatandaşları ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırdı. Bakanlık, “Kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla bu önlemler uygulanmaktadır” dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin karşı tarafın elinde olmadığını belirtti. Azizi, ABD merkezli X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırısına misilleme yapılacağını açıkladı. “Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak” dedi.

İRAN'DAN MİSİLLEME ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu

(EMK)