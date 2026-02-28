ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 14:13 28 Şubat 2026 14:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 14:15 28 Şubat 2026 14:15
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından vatandaşları ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
Fotoğraf:AA

İran, ABD ve İsrail’in operasyonlarına karşılık olarak bölgedeki tüm ABD üslerini hedef aldığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran füzelerinin ABD üsleri ve çıkarlarını vurduğunu bildirdi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki üslerin eş zamanlı olarak hedef alındığı kaydedildi. Ajans, Bahreyn’deki ABD donanma üssünün saldırılardan etkilendiğini aktardı.

İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından vatandaşları ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırdı. Bakanlık, “Kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla bu önlemler uygulanmaktadır” dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin karşı tarafın elinde olmadığını belirtti. Azizi, ABD merkezli X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırısına misilleme yapılacağını açıkladı. “Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak” dedi.

ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ABD İran'a saldırdı İsrail İran'a saldırdı ABD İsrail İran'a saldırdı trump
ilgili haberler
İran Hewler’deki ABD Üssünü vurdu
Bugün 14:18
/haber/iran-hewlerdeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran Hewler’deki ABD Üssünü vurdu
Bugün 14:18
/haber/iran-hewlerdeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
Sayfa Başına Git