İran: ABD siyasi çözüme odaklanmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgedeki İran destekli grupların ABD güçlerini hedef almasının ardından artan Tahran-Washington gerginliğini değerlendirdi.

ABD: İran’la savaş peşinde değiliz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında konuşan Abdullahiyan, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtti.

Pentagon: ABD üssüne saldırıdan İran sorumlu

Bölgedeki grupların, işgale karşı ortaya çıktığını ifade eden Abdullahiyan, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalıdır" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de savaş istemediklerini ancak ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını açıklamıştı.

Ne olmuştu? ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgedeki ABD ve Koalisyon güçleri üssüne 28 Ocak akşamı insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, 40’tan fazla askerin yaralandığını açıkladı. Ürdün hükümeti, ABD üssüne yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıya ilişkin, “ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz” dedi. Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" dedi. Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise “ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin bulunduğunu” söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin üssüne yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

(AS)