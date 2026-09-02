İran: ABD saldırılarında 11 kişi öldü

Huzistan Vali Yardımcısı, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece eyaletin üç bölgesine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Daha önce İran Kızılayı, Sirik vilayetine bağlı Kuhestek kasabasında bir düğüne ABD füzesi enkazının isabet etmesi sonucu biri çocuk 4 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca, Çabahar ve Konarek bölgelerine dört füzenin düştüğü, ancak hasarın boyutunun açıklanmadığı bildirildi.

Devrim Muhafızları karşılık verdi

Rudaw'da yer alan habere göre bu saldırılara yanıt olarak Devrim Muhafızları Ordusu ve İran silahlı kuvvetleri, bölgedeki ABD üslerine yoğun saldırılar düzenleyerek "sert" sonuçlar doğuracağı tehdidinde bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldıklarını, bir onarım merkezi, depolar ve askeri teçhizatı imha ettiklerini duyurdu.

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Ürdün'de de iki ABD üssüne saldırı düzenlendi. Ürdün ordusu 10 balistik füzeyi havada imha ederken, 3 füze ise ıssız bölgelere düştü.

Aynı zamanda Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD hava üsleri ve çıkarlarına da dron ve füze saldırıları düzenlendi. Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusuna yardım eden her ülkenin daha sert ve yıkıcı bir karşılıkla yüzleşeceği uyarısında bulundu.

Trump: İran müzakere masasına dönmeye çalışıyor

Donald Trump, ABD Başkanı, "büyük ve güçlü" saldırılarının, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki askeri üslerine yönelik tamamı imha edilen sekiz füzeli saldırısına bir yanıt olduğunu söyledi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda, İran'ı müzakere masasına dönmeye zorlamaya çalışmadığını yazdı ve "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.

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CENTCOM, sivil ölümleri reddetti

Öte yandan, sivil kayıplarla ilgili olarak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, sivilleri hedef aldıklarını reddederek, "ABD ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun aksine, asla sivilleri hedef almaz" dedi.

Şubat ayı sonlarında ABD ve İsrail'in saldırıları ve Ali Hamaney'in öldürülmesiyle başlayan Ortadoğu savaşı, bir çıkmaza girmiş durumda. Ticari gemilere yönelik saldırıların ardından geçici ateşkes sona erdi. İran şimdi Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, ABD ise İran limanlarına yönelik ambargoyu sıkılaştırmıştır.

Bu diplomatik açmaza rağmen, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya dönmek için ABD'nin atacağı her adıma karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. Ancak, ABD'nin baskı ve tehdit politikasına dönmesinin diplomatik süreci tamamen rayından çıkarabileceği uyarısında da bulundu.

(FY)