İran ABD'nin saldırısına karşılık Katar'daki ABD üssünü vurdu

ABD'nin cumartesi günü İran'ın nükleer tesislerini "sığınak deliciler"le (MOP) bombalamasının ardından pazartesi günü İran Katar'daki bir ABD askeri üssüne füzelerle saldırdı.

AP'nin haberine göre, saldırı, Katar'ın İran'dan gelen tehditlere yönelik önlemler kapsamında hava sahasını kapatmasından kısa sonra gerçekleşti. ABD, Katar'daki hava üssünün İran'dan gelen bir füze saldırısına hedef olduğunu doğruladı ve can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Katar Dışişleri: "İran füzelerini engelledik"

Katar Dışişleri Bakanı sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'ın hava savunma sistemlerinin "saldırıyı başarıyla karşıladığını ve İran füzelerini engellediğini" ayrıca can kaybı olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

İran: "ABD'nin İran'a attığı sayıda bomba attık"

İran, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının hafta sonu ABD tarafından İran nükleer tesislerine atılan bomba sayısıyla aynı olduğunu ve İran'ın gerilimi azaltma isteğini gösterdiğini, ayrıca üssün hedef alınmasının nedeninin meskun alanların dışında olması olduğunu söyledi.

Trump: Saldırıyı daha önce haber verdiği için İran'a teşekkürler

Trump Truth Social ağında yaptığı yorumlarda, Katar'daki El Udeyd üssüne yapılan İran saldırısını "çok zayıf" olarak niteledi. Atılan 14 füzeden 13'ünün engellendiğini ve birinin zarar vermeden yolunu tamamlamasına izin verildiğini belirtti.

Trump, "İran'a bize erken bildirimde bulunduğu için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı." dedi.

"Belki İran şimdi Bölgede Barış ve Uyum'a doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynısını yapmaya hevesle teşvik edeceğim."

Ne olmuştu?

İsrail, 13 Haziran'da İran'daki askeri tesislere yönelik sürpriz bir saldırı başlattı. İsrailli yetkililer, İran'ın nükleer bombalar üreteceği yönündeki yakın tehdidi önlemek için bunun gerekli olduğunu söyledi.

İsrail, İran'a hava saldırıları düzenledi

İran, İsrail'e bir dizi füze ve drone saldırısıyla karşılık verdi. İsrail ise İran'daki tesisleri vurmaya devam etti.

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Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından korkuyor

ABD Başkanı Donal Trump, İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi üzerine pazartesi günü ABD ve diğer petrol üreten ülkelerden daha çok petrol pompalamalarını istedi.

Trump sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda da "bunun düşmanın eline oynamak" olduğunu iddia ederek petrol şirketlerinden fiyat yükseltmemelerini, istedi. Büyük harflerle "YAPMAYIN" dedi.

Trump çağrısını, İran'ın Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'ne düzenlediği saldırılardan birkaç saat önce yaptı. İran saldırıları, ülkenin, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri sonrasında ABD'ye yönelik ilk doğrudan misillemesiydi.

İran'ın Irak'taki ABD üssüne de saldırdığı haberleri

Iraklı bir güvenlik yetkilisi AP'ye, İran'ın Batı Irak'ta, ABD birliklerinin bulunduğu Ayn el-Esad üssünü de hedef aldığını açıkladı. Yetkili açıklama yetkisi olmadığı için adının saklı kalması kaydıyla açıklama yaptı. Ancak başka bir yetkili Irak'taki üsse yönelik doğrulanmış bir saldırı olmadığını söyledi. "ABD üssüne yönelik tek doğrulanmış saldırı Katar'daydı" dedi.

Arap Birliği: İran'ın füze saldırısı "kabul edilemez"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abu-Geyt, İran'ın füze saldırısının ardından Katar'la "tam dayanışma" içinde olduğunu ifade ederek, saldırı için "kabul edilemez" dedi.

Abu-Geyt, askeri tırmanışın bölge için oluşturduğu riskler konusundaki uyarısını yineledi.

X'ten "Mevcut çatışmanın mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alınacağından umutluyuz," diye yazdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı bölgede ateşkes çağrısında bulundu

Mısır, İran'ın Katar'a yönelik füze saldırısını "egemenliğinin ihlali ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit" olarak kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bölgedeki "hızlı ve ciddi tırmanış" konusunda kaygılar dillendirildi ve "bölgesel güvenliği ve barışı korumak" için ateşkes çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de pazartesi günü İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne yönelik saldırısını "en güçlü ifadelerle" kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, bunun uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin ve hava sahasının ihlali olduğunu söyledi.

(AEK)