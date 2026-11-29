Washington Post (WP) gazetesi, İran’ın ABD güçlerine yönelik askeri operasyonlarında Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait uydu internet sistemi Starlink’ten yararlandığını öne sürdü.

Gazetenin şirket içi görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre Musk, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından, mart ayının ilk haftasında bu kullanımdan haberdar oldu.

Askeri operasyonlar hakkında bilgi sahibi dört kaynak, İran’ın Starlink’i askeri amaçlarla kullandığını gazeteye aktardı. Haberde, sistemin birlikler arasındaki komuta ve kontrolü sağlamak ve tek yönlü saldırı insansız hava araçlarını (İHA) yönetmek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Kaynaklara göre bu bilgiler, yaz aylarında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e sunulan gizli bir raporda da yer aldı. İran’ın, ABD güçlerinin geleneksel iletişim sistemlerini etkisiz hale getirmeye yönelik saldırıları karşısında Starlink’i alternatif bir haberleşme aracı olarak kullandığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson ise WP’ye yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bu konuda hazırladığı bir rapordan haberdar olmadıklarını söyledi. Wilson, İran’ın Starlink’i askeri operasyonlarda kullanıp kullanmadığına ilişkin soruları yanıtlamadı.

Haberde ABD ordusunun kullanımına ilişkin iddialara da yer verildi. Buna göre ABD ordusu, SpaceX’in askeri amaçlarla sunduğu Starshield sistemini tek yönlü saldırı İHA’larında kullandı. Ancak hava araçları için gereken abonelik yerine daha ucuz olan kara kullanım planı üzerinden ödeme yaptı. Şirket içi görüşmelere ilişkin bilgi veren kaynaklar, Musk’ın her iki kullanıma da tepki gösterdiğini aktardı.

Musk, 1 Mart’ta X’te, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda kullandığı LUCAS tipi İHA’larda Starlink terminali bulunduğuna ilişkin bir paylaşıma yanıt vermişti. Ticari Starlink terminallerinin silah sistemlerinde kullanılmasının hizmet koşullarına aykırı olduğunu belirten Musk, bu tür kullanımlar tespit edildiğinde hizmetin durdurulduğunu ifade etmişti.

(Mİ)