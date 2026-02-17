ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 22:57
 SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 23:07
Okuma Okuma:  1 dakika

İran-ABD görüşmesinde ilerleme sağlandı

ABD ve İran heyetleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından bir ABD’li yetkili, temaslarda ilerleme sağlandığını ancak hala birçok ayrıntının ele alınması gerektiğini bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran-ABD görüşmesinde ilerleme sağlandı

Körfez'de krizi aşmak için ABD ve İran arasında diplomasi trafiği silahların gölgesinde sürüyor. Anadolu Ajansı'nın ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre temaslarda ilerleme sağlandı. Yetkili, "İlerleme kaydedildi, ancak görüşülmesi gereken hala çok sayıda ayrıntı bulunuyor. İranlılar, pozisyonlarımızdaki bazı farklılıkları gidermeye yönelik ayrıntılı önerilerle önümüzdeki iki hafta içinde geri döneceklerini belirtti." dedi.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff ve Jared Kushner’in başkanlık ettiği ikinci tur dolaylı görüşmelerin ardından, İran’ın sunacağı ayrıntılı öneriler doğrultusunda temasların sürmesinin beklendiği kaydedildi.

(Mİ)

İran abd
