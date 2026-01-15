İran'a saldırı hazırlıkları sürüyor

Pentagon, USS Abraham Lincoln (CVN-72) ve ona bağlı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerlerinden oluşan Uçak Gemisi Taarruz Grubu'na (USS Spruance (DDG-111), USS Michael Murphy (DDG-112) ve USS Frank E. Petersen, Jr. (DDG-121)) Güney Çin Denizi'ndeki mevcut konumlarından ayrılıp Orta Doğu'ya doğru ilerlemeleri emrini verdi. ABD, gemilerini çekerken Çin'i Tayvan'a müdahale etmemesi konusunda uyardı.

ABD ordusu, Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görev yapan bazı personelini tedbir amaçlı tahliye etmeye başladı.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Wall Street Journal gazetesine konuşan iki ABD'li askeri yetkili, "güvenlik risklerinin artması" üzerine El-Udeyd Hava Üssü'nde görevli personelden bazılarının farklı bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Katar'da askeri üslerde bulunan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları havalandığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." dedi.

ABD'nin hazırlıkları sürerken olası bir saldırıya karşı Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi.

İsrail'de bir kişiye ajanlık suçlaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısına ilişkin tartışmalar sürerken, ordudaki tüm birliklere savunma hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdiği açıklandı.

Bu arada İsrail medyası, İsrail güvenlik yetkililerinin, İran istihbarat teşkilatlarıyla iletişim kurduğu ve askeri üslerle ilgili "hassas" olarak nitelendirilen materyalleri sızdırdığı şüphesiyle bir İsrail askerini gözaltına aldığını açıkladı. İsrail'in "Walla" isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan açıklamada, Şin-Bet ve İsrail ordusunun Eylül 2025'te gözaltı operasyonunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Diploması çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini askeri saldırıyla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın." diyerek, İran'ın diplomasiye hazır olduğu mesajını verdi.

Çin ve Rusya, İran'a yönelik askeri bir saldırının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılırken tüm personel de geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.

İran saldırıya karşı hazırlanıyor

İran 14 Ocak günü 01:00 saatlerinde (TSİ) tüm ticari uçuşlara hava sahasını kapattığını duyurdu. Yolcu uçakları U dönüşü yaparak geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 7 saat süren kararın ardından İran hava sahasını yeniden açtığını duyurdu.

İran'da ise onlarca ticari gemi olası bir saldırı sırasında hedef olmamak için İran limanlarından ayrıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini, sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, ülkedeki gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke düşmanlarının huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştıklarını savunan Pezeşkiyan, "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu. Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir. Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz." dedi.

İran 'in internet kesintisi, 156 saati geçti. Yasaklama kararı, bilgi akışını kestiği için rejim yanlısı hesapların, yapay zeka sahtekarlıklarının ve diğer gündemlerin güçlenmesine yol açıyor.

(Mİ)