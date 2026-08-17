İran'a ait İHA, Mesrur Barzani’nin ofisini hedef aldı

Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Terörle Mücadele Birimi'nin yürüttüğü soruşturmanın ardından saldırının İran'a ait dronlarla gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyledi.

"Sorumsuz ve kabul edilemez"

Mesrur Barzani, saldırıları kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün erken saatlerde, Kürdistan Terörle Mücadele Birimi'nin yürüttüğü soruşturmanın ardından özel ofisim ve Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evi İran'a ait dron saldırılarının hedefi oldu.”

Rudaw'da yer alan habere göre, saldırıların “sorumsuz ve kabul edilemez” olduğunu belirten Barzani, “Bu pervasız ve kabul edilemez saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum” dedi.

Barzani, saldırının Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “Bu tehlikeli bir tırmanıştır ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına doğrudan bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Can kaybı yaşanmadı

Kürdistan Terörle Mücadele Birimi de yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 2026 saat 00.28'de İran sınırından iki adet Hadid-110 tipi bombalı dronun Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Özel Ofisi ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın Pirmam'daki konutuna yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Mesrur Barzani, saldırıların kendilerini görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacağını belirterek, “Bu saldırılar, görevlerimizi yerine getirmekten ve vatandaşlarımızı korumaktan bizi alıkoymayacak” dedi.

(FY)