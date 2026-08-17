ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.08.2026 13:18 17 Ağustos 2026 13:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.08.2026 13:24 17 Ağustos 2026 13:24
Okuma Okuma:  1 dakika

İran'a ait İHA, Mesrur Barzani’nin ofisini hedef aldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'in Pirmam ilçesinde kendisine ait özel ofis ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evinin İran'a ait insansız hava araçlarıyla hedef alına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran'a ait İHA, Mesrur Barzani’nin ofisini hedef aldı
Fotoğraf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Terörle Mücadele Birimi'nin yürüttüğü soruşturmanın ardından saldırının İran'a ait dronlarla gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyledi.

"Sorumsuz ve kabul edilemez"

Mesrur Barzani, saldırıları kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün erken saatlerde, Kürdistan Terörle Mücadele Birimi'nin yürüttüğü soruşturmanın ardından özel ofisim ve Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evi İran'a ait dron saldırılarının hedefi oldu.”

Rudaw'da yer alan habere göre, saldırıların “sorumsuz ve kabul edilemez” olduğunu belirten Barzani, “Bu pervasız ve kabul edilemez saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum” dedi.

Barzani, saldırının Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “Bu tehlikeli bir tırmanıştır ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına doğrudan bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Can kaybı yaşanmadı

Kürdistan Terörle Mücadele Birimi de yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 2026 saat 00.28'de İran sınırından iki adet Hadid-110 tipi bombalı dronun Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Özel Ofisi ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın Pirmam'daki konutuna yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Mesrur Barzani, saldırıların kendilerini görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacağını belirterek, “Bu saldırılar, görevlerimizi yerine getirmekten ve vatandaşlarımızı korumaktan bizi alıkoymayacak” dedi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Mesrur Barzani İran iha saldırı Erbil
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git