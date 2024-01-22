ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 17:21
1 dk Okuma

Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor

CENTCOM, Irak’taki Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne yönelik balistik füze ve roket saldırıları sonrası ABD askerlerinin "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmesinden geçtiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 20 Aralık’ta balistik füze ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Saldırıyı, İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) adlı yapı üstlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından Irak’ın batısında yerel saatle 18.30’da Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği belirtilirken, hasar tespit çalışmasının da devam ettiği kaydedildi.

CENTCOM, bazı ABD personelinin ise “travmatik beyin yaralanması” değerlendirmesinden geçtiğini ve en az bir Irak askerinin de yaralandığını ifade etti.

Fotoğraf: "Irak'taki İslami Direniş", üssün Aksa-1 ve Sarem füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul da saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığını duyurdu.

“Irak’taki İslami Direniş” adlı yapı, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini 17 Ekim’den bu yana hedef alıyor.

Bu çerçevede Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil’deki Harir Hava Üssü, Bağdat’taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü dronlar ile hedef alındı.

(VC)

Irak'taki İslami Direniş Ayn el-Esad Hava Üssü abd ordusu centcom ırak ordusu Irak
ilgili haberler
Irak'taki İslami Direniş, Kuzey ve Doğu Suriye’deki ABD üslerine saldırdı
2 Ocak 2024
/haber/irak-taki-islami-direnis-kuzey-ve-dogu-suriyedeki-abd-uslerine-saldirdi-290036
Suriye’de ABD ve İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar
13 Kasım 2023
/haber/suriyede-abd-ve-iran-destekli-gruplar-arasinda-karsilikli-saldirilar-287813
Pentagon: Irak ve Suriye'de yapılan saldırıların sayısı 38'e yükseldi
7 Kasım 2023
/haber/pentagon-irak-ve-suriye-de-yapilan-saldirilarin-sayisi-38-e-yukseldi-287552
Lübnan-Suriye-Irak hattında gerilim tırmanıyor
30 Ekim 2023
/haber/lubnan-suriye-irak-hattinda-gerilim-tirmaniyor-287164
ABD, Suriye'de 'misilleme' yaptı: İran Devrim Muhafızları'nı vurdu
27 Ekim 2023
/haber/abd-suriye-de-misilleme-yapti-iran-devrim-muhafizlari-ni-vurdu-287032
Irak’ta ABD üssü bir kez daha hedef alındı
22 Ekim 2023
/haber/irakta-abd-ussu-bir-kez-daha-hedef-alindi-286739
Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı
20 Ekim 2023
/haber/irak-ve-suriye-de-abd-uslerine-saldiri-286678
ilgili haberler
Irak'taki İslami Direniş, Kuzey ve Doğu Suriye’deki ABD üslerine saldırdı
2 Ocak 2024
/haber/irak-taki-islami-direnis-kuzey-ve-dogu-suriyedeki-abd-uslerine-saldirdi-290036
Suriye’de ABD ve İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar
13 Kasım 2023
/haber/suriyede-abd-ve-iran-destekli-gruplar-arasinda-karsilikli-saldirilar-287813
Pentagon: Irak ve Suriye'de yapılan saldırıların sayısı 38'e yükseldi
7 Kasım 2023
/haber/pentagon-irak-ve-suriye-de-yapilan-saldirilarin-sayisi-38-e-yukseldi-287552
Lübnan-Suriye-Irak hattında gerilim tırmanıyor
30 Ekim 2023
/haber/lubnan-suriye-irak-hattinda-gerilim-tirmaniyor-287164
ABD, Suriye'de 'misilleme' yaptı: İran Devrim Muhafızları'nı vurdu
27 Ekim 2023
/haber/abd-suriye-de-misilleme-yapti-iran-devrim-muhafizlari-ni-vurdu-287032
Irak’ta ABD üssü bir kez daha hedef alındı
22 Ekim 2023
/haber/irakta-abd-ussu-bir-kez-daha-hedef-alindi-286739
Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı
20 Ekim 2023
/haber/irak-ve-suriye-de-abd-uslerine-saldiri-286678
Sayfa Başına Git