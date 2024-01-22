Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 20 Aralık’ta balistik füze ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Saldırıyı, İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) adlı yapı üstlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından Irak’ın batısında yerel saatle 18.30’da Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği belirtilirken, hasar tespit çalışmasının da devam ettiği kaydedildi.

CENTCOM, bazı ABD personelinin ise “travmatik beyin yaralanması” değerlendirmesinden geçtiğini ve en az bir Irak askerinin de yaralandığını ifade etti.

Fotoğraf: "Irak'taki İslami Direniş", üssün Aksa-1 ve Sarem füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul da saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığını duyurdu.

“Irak’taki İslami Direniş” adlı yapı, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini 17 Ekim’den bu yana hedef alıyor.

Bu çerçevede Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil’deki Harir Hava Üssü, Bağdat’taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü dronlar ile hedef alındı.

(VC)