Irak’ta Muharrem ayı için matem töreni

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Kerbelâ'da öldürülen Muhammed peygamberin torunu İmam Hüseyin ve 72 yoldaşı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktadığına göre törene katılanlar, meşaleler yakarak Kerbelâ’da katledilenler için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması, İslâm toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor.

Aşure Günü bu yıl, hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure, Muharrem’in 10. günü anlamına gelir. Her yıl Kurban Bayramı'nı takip eden 21. günde oruca başlanır, 12. günün sonunda aşure pişer. Nuh peygamberle başlayan aşure geleneği 12 İmam’a ithafen dağıtılır ve buna da 12 İmam Aşuresi denir.

Muharrem ayı hakkında

Emevi Halifesi Yezid’e biat etmeyi reddeden İmam Hüseyin ve beraberindeki topluluk, 680 yılında (Hicri 61) Kerbelâ’da, bugünkü Irak topraklarında Yezid’in ordusu tarafından kuşatılır. Fırat Nehri kıyısında bulunmalarına rağmen Hüseyin’in ailesi ve yanındakilere günlerce su verilmez; aralarında kadınların, çocukların ve yaşlıların da bulunduğu grupta öldürücü bir susuzluk baş gösterir.

Aleviler, bu zulmü ve Kerbelâ’da yaşanan acıları anmak için Muharrem orucunda mümkün olduğunca sudan uzak durur; su yerine şerbet, ayran ve çay gibi içecekler tercih edilir.

Etli yemeklerden uzak durulur çünkü canlıların öldürülmesi istenmez. Dal kırmamaya, çiçek koparmamaya dikkat edilir.

Muharrem orucu, yas ve hüzün zamanıdır, bu nedenle Kerbelâ’nın acılarını anarken sessizlik hakimdir ve kimsenin yüksek sesle ağlamamasına dikkat edilir. (TY)