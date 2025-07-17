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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2025 09:33
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Irak’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkede üç günlük yas ilân edildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Irak’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Irak’ın güneyinde bulunan Wasit vilayetine bağlı Kut kentinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi’nin açıklamasına göre, “Hypermarket” adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından bölgede yoğun bir arama-kurtarma çalışması başlatılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Irak resmî haber ajansı İNA’ya konuşan Vali Meyyahi, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Yangının çıkış sebebi netlik kazanmazken, alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açılacağı bildirildi.

Meyyahi ayrıca, yaşanan trajedinin ardından kentte üç günlük yas ilân ettiklerini duyurdu.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Irak yangın kut
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