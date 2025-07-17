Irak’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneyinde bulunan Wasit vilayetine bağlı Kut kentinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Kut Valisi Muhammed Cemil Meyyahi’nin açıklamasına göre, “Hypermarket” adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından bölgede yoğun bir arama-kurtarma çalışması başlatılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Irak resmî haber ajansı İNA’ya konuşan Vali Meyyahi, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Yangının çıkış sebebi netlik kazanmazken, alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açılacağı bildirildi.

Meyyahi ayrıca, yaşanan trajedinin ardından kentte üç günlük yas ilân ettiklerini duyurdu.

(TY)