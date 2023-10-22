Irak’ta ABD üssü bir kez daha hedef alındı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına paralel olarak Irak ve Suriye sahasındaki ABD güçlerine yönelik saldırılar da artıyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne saldırı düzenlendiği ve üste patlama meydana geldiği bildirildi.

Saldırıyı, Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) adlı yapı üstlendi.

Açıklamada, Ayn el-Esad Hava Üssü’nün iki kamikaze dron ile hedef alındığı belirtildi.

Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

Aynı üsse bir haftada dördüncü saldırı

Daha önce 17, 19 ve 21 Ekim tarihlerinde de Ayn el-Esad Hava Üssü’nü hedef alan saldırılar düzenlemişti.

“Irak’taki İslami Direniş”, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı.

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Örgütün 17 Ekim’deki bu açıklamasının ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırılar başlamıştı:

17 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı

Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı 17 Ekim 2023: IKBY’nin başkenti Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı

IKBY’nin başkenti Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı 19 Ekim 2023: Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan, ABD güçleri ve ÖSO'ya bağlı “Devrim Komandoları Ordusu” adlı örgütün konuşlu olduğu El-Tenef üssüne dron saldırısı.

Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan, ABD güçleri ve ÖSO'ya bağlı “Devrim Komandoları Ordusu” adlı örgütün konuşlu olduğu El-Tenef üssüne dron saldırısı. 19 Ekim 2023: Suriye’nin Deyrizor vilayetindeki Koniko gaz sahası yakınlarında bulunan ABD üssüne roket saldırısı

Suriye’nin Deyrizor vilayetindeki Koniko gaz sahası yakınlarında bulunan ABD üssüne roket saldırısı 19 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı

Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı 20 Ekim 2023: IKBY’deki Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı

IKBY’deki Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı 21 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)