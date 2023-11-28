Iraklı Romanlar: Ne hükümet ne de toplum bizi Iraklı olarak kabul ediyor

Irak'ın Kadisiye (Divaniye) vilayetindeki 85 hanede ve 518 nüfuslu Ez-Zuhur (Çiçekler) Köyü'nde yaşamlarını sürdüren Iraklı Romanlar, günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlattı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, neredeyse toplumdan izole bir hayat sürdüklerini söyleyen köy sakinleri, ihtiyaçlarını karşılamak için kente gittiklerinde birçok esnafın kendilerine satış yapmak istemediğini, okul yönetimlerinin ayrımcı tutumlarından dolayı çocuklarını okula kaydettiremediklerini söyledi.

“Su ve elektrik verilmiyor”

Iraklı Romanların yaşadığı Ez-Zuhur Köyü, 2003 yılından sonra defalarca silahlı ve füzeli saldırıların hedefi oldu. Köyün girişinde askeri kontrol noktası kurulu. Köy sakinleri dışında köye girmek isteyenler ilgili güvenlik makamlarından izin alarak içeri girebiliyor.

Burada yaşayan Romanlar, su ve elektrik gibi temel hizmetlerinden yoksun. Devlet hastanelerinin kendilerine hizmet sunmadığını ifade eden Iraklı Romanlar, tedavi olamadıklarını ve çeşitli hastalıklarla boğuşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Divaniye'de yaşayan aktivist Menar ez-Zubaydi, Romanların Irak'ta birçok hükümet döneminde ihmal edildiklerini, toplumda da etnik ayrımcılık ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını belirtti.

Emlak edinme hakkı

Romanların, Divaniye'nin yanı sıra Basra, Diyala ve Musul olmak üzere Irak'ta dağınık bir coğrafyada yaşadıklarını aktaran Zubaydi, şöyle konuştu:

"Irak'ta toplum, Romanları, geçmişte halk arasında yapılan bazı eğlencelerde şarkı söyleyip dans ettikleri gerekçesiyle yaftalıyor ve dışlıyor. Romanlar, o dönem bu gibi eğlence öğelerini geçim kaynağı ve bir tür halk sanatı icrası olarak görüyordu. Ancak toplumun kamuya açık alanlarda hoş karşılamadığı müzik ve dans içeren eğlenceler, sadece Romanlara özgü değildi. Romanlar dışında da bu eğlencelerde yer alan kesimler elbette mevcuttu.

“Buna rağmen Romanlar hem hükümet hem de toplum tarafından çeşitli baskı ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu bireyler, dışlanma psikolojisiyle hastane ve okul gibi ihtiyaçlarını dahi dile getirmekten çekiniyor. Bu insanlarda 'her türlü isteğimiz sadece Roman olduğumuz için reddedilebilir' korkusu hakim."

Zuhur Köyü Muhtarı Seyyid Faris ise köyde 85 aileye mensup 518 kişinin yaşadığını ve köy dışında hiçbir yerde emlak edinme hakkına sahip olmadıklarını söyledi. (TY)