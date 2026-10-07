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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 17:07 7 Ekim 2026 17:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.10.2026 07:33 8 Ekim 2026 07:33
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Iraklı mültecinin Kürtçe tercüman talebi karşılanmadı, Afganistan vatandaşı yapıldı

Afyonkarahisar'da yaşayan Iraklı sahibi Saleh Omar Jalal: “Kürtçe tercüman talep ettim. Bana ‘ya mülakata girersin ya da başka şehre gönderilirsin’ yanıtı verildi."

Ferhat Yaşar

KUBi Kurdî Bixwînin
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Iraklı mültecinin Kürtçe tercüman talebi karşılanmadı, Afganistan vatandaşı yapıldı
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Iraklı Saleh Omar Jalal, 2018'den beri Afyonkarahisar'da yaşıyor. Uluslararası koruma başvuru sahibi olan Saleh Omar Jalal, 20 Mayıs 2026'da iltica başvurusunun kabul edilmesi için mülakata girdi.

Jalal, Türkçeyi uluslararası koruma mülakatında kendisini ayrıntılı ifade edebilecek düzeyde kullanamadığını belirterek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde Kürtçe tercüman talep etti. Ancak Jalal’ın talebi karşılanmadı. Jalal’ın başvuru belgesinde ise “Afganistan uyruklu” şeklinde yazıldı.

Jalal, görüşmede yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bana Kürtçe tercümanın olmadığını söylediler. Daha sonra bana ‘ya mülakata girersin ya da seni başka bir şehre göndermek zorunda kalırız’ dediler. Bu nedenle uluslararası koruma başvurusunun gerekçelerini ve yaşadığım olayları mülakatta tam olarak anlatamadım. Beni Afganistan uyruklu olarak yazdılar. Benim statüm riske girdi.”

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 70. maddesi, uluslararası koruma başvuru sahibinin talep etmesi halinde başvuru, kayıt ve mülakat aşamalarındaki kişisel görüşmelerde tercümanlık hizmeti sağlanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Türkiye'de uluslararası koruma işlemleri kapsamında çevirmenlik desteğinin İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri aracılığıyla sağlanacağını belirtiyor. UNHCR’nin danışma hattında talep üzerine Kürtçe danışman desteği de sağlanabildiği belirtiliyor.

Hukuki destek için SGDD-ASAM’a gitti

Jalal, mülakatta yaşadığı tercüme sorunuyla ilgili hukuki destek almak için 17 Temmuz 2026'da Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ofisine gitti. Anadilinin Kürtçe olduğunu ve uluslararası koruma dosyasıyla ilgili hukuki desteğe ihtiyacı olduğunu çalışanlara aktardığını söyleyen Jalal, kendisine “Buradan ayrılmazsan polisi arayacağız” denildiğini iddia etti.

“Amacım sorun çıkarmak değildi”

“Amacım yalnızca uluslararası koruma işlemleri sırasında yaşadığım tercüme sorununu anlatmak ve hukuki destek almaktı” diyen Jalal, "Özellikle başvuru sahipleri kendilerini iyi anlatabilmeli.Tercümanlık hizmetine erişebilmemiz ve hukuki destek almamız gerekiyor. Bana tercüman sağlamadılar. Bu yüzden İl Göç İdaresi Irak vatandaşı olmama rağmen beni Afganistan vatandaşlı olarak kaydettiler. Bunun düzeltimesi gerekiyor. Benim başvurularım tehlikeye girdi. Sekiz yıldır verdğim emek boşuna gidecek" dedi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
afyonkarahisar göç idaresi İçişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Mülteci
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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