Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

Kendilerini silahlı bir grup olarak tanıtan Irak'taki İslami Direniş Örgütü’nden yapılan açıklamada, Ayn el-Esad üssüne roket saldırısı düzenledikleri belirtildi.

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Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ayn el-Esad üssüne saldırı yapıldığı ve patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

ABD’li askerleri hedef alan söz konusu saldırının Irak'taki İslami Direniş Örgütü tarafından yapıldığı doğrulandı.

Irak'taki İslami Direniş Örgütü Hamas’ın israil’e yönelik saldırılarının ardından Irak’ta ortaya çıktıklarını duyurmuştu. Örgütün kadrosu ve faaliyetlerine ilişkin henüz her hangi bir bilgiye ulaşılamıyor.

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ABD birliklerinin çoğunluğu Ayn el-Esad Hava Üssü, Camp Victory ve Harir Hava Üssü’nde olmak üzere Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin 500 askeri personeli olduğu tahmin ediliyor.

Temmuz 2021'de ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin yılsonuna kadar Irak'tan çekileceğini ve yalnızca danışmanlık misyonu için ülkede az sayıda askeri güç bırakacağını duyurmuştu.

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Deyrizor'da da saldırı

Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, ABD güçlerinin yer aldığı gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı yapıldı.

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğalgaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğalgaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.

Saldırının ardından ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yapmaya başladı.

(RT)