Irak ve IKBY, sandık başında

Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Irak Parlamentosu’nun 6’ncı dönem seçimleri için oy verme işlemi sabah saat 07.00’da başladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre, toplam 21 milyon 404 bin 291 seçmen seçimlerde oy kullanacak.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, seçmenlerin yüzde 14,3’ü IKBY’de bulunuyor. Ülke genelinde 8 bin 703 merkezde kurulan 39 bin 285 sandıkta oy kullanılacak.

Seçimde 329 sandalyeli Irak Parlamentosu için 7 bin 744 aday yarışıyor. IKBY’den ise 3 milyon 68 bin 411 seçmen, bölgedeki üç seçim çevresinde oy kullanacak. Bölge, Irak Parlamentosu’nda 46 sandalye ile temsil ediliyor. Sandalyelerin 15’i Erbil, 18’i Süleymaniye, 11’i Duhok ve 2’si kota sistemiyle belirleniyor.

Hewler seçim bölgesinde 9 parti ve 6 bağımsız listeyle toplam 108 aday, Süleymaniye ve Halepçe’de 9 parti ve 4 bağımsız listeyle 136 aday, Duhok’ta ise 59 aday yarışıyor.

Oy verme işlemi saat 18.00’da sona erecek.

Öte yandan, 9 Kasım’da yapılan özel oylamada, güvenlik güçleri ve göçmenlerden oluşan 1 milyon 340 bin 518 seçmen oy kullandı. Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun açıklamasına göre, özel oylamada katılım oranı yüzde 82 olarak gerçekleşti ve 841 seçim ihlali kayda geçti.