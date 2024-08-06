Irak, üç siyasi partiyi kapatma kararı aldı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci'nin talebi üzerine Yargı Konseyi, Ezidi Demokratik Özgürlük Partisi, Demokratik El-Nehza Cephesi ve Kürdistan Özgür Toplum Partisi'nin kapatılmasına hükmetti.

Kararda, kapatılan partilerin ‘yasaklı Kürdistan İşçi Partisi’ne (PKK) bağlı oldukları ve ülkede yasadışı faaliyetlerde bulundukları’ iddia edildi.

Rudaw’ın haberine göre; Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, devlet kurumlarındaki yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanma çağrısı yapmıştı.

Mart ayında Türkiye’den üst düzey bir heyetin Irak'ı ziyaret etmesinin ardından Bağdat yönetimi, “PKK'yi resmen güvenliğine tehdit olarak tanımladıkları ve ülkede yasaklı bir örgüt olarak sınıflandırdıklarını” duyurmuştu.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, haziran ayında Irak-İran sınırındaki PKK mensuplarının varlığını azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulamaya konulacağını açıklamıştı.

Bakanlık ayrıca Irak-Türkiye sınırının güvenliğinin sağlanmasına yönelik daha kapsamlı bir planın hayata geçirileceğini duyurmuştu.

(RT)