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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 13:14
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 13:42
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Irak'taki İslami Direniş, Kuzey ve Doğu Suriye’deki ABD üslerine saldırdı

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü, Haseke ve Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı üsleri insansız hava araçları ve roketlerle hedef aldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Irak'taki İslami Direniş, Kuzey ve Doğu Suriye’deki ABD üslerine saldırdı
Şeddadi'deki ABD üssünü gösteren uydu görüntüsü [Kaynak: @obretix/X)

Suriye'nin Haseke ve Deyrizor vilayetlerinde, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki topraklarda bulunan ABD üslerine 24 saatte üç saldırı düzenledi. 

Haseke'nin güneyinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne dün (1 Ocak) üzerinde patlayıcı bulunan insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıyı Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak'taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) adlı yapı üstlendi.

Örgüt, dün (1 Ocak) Deyrizor kırsalında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasını da roket atışlarıyla hedef aldı.

“Irak'taki İslami Direniş”, 2 Ocak'ta ise Suriye'nin doğusundaki Yeşilköy'de bulunan ABD üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Söz konusu saldırıların, “Irak ve bölgedeki ABD işgaline ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşılık olarak düzenlendiği” belirtildi.

ABD’nin Suriye’deki üssüne hava saldırısı
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Erbil'deki koalisyon üssüne de hava saldırısı

Öte yandan  Reuters, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssünün hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Kaynaklar, engellenen saldırının can kaybına veya hasara yol açıp açmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı. 

Suriye’deki ABD üslerine eşzamanlı saldırılar
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(RT)

Rojava
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