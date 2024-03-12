ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 12:49
1 dk Okuma

Irak'taki İslami Direniş, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldı

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü, “Gazze halkına destek olmak ve Siyonist saldırılara tepki amacıyla” İsrail’i hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irak'taki İslami Direniş, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldı
Fotoğraf: Wikimedia

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 158 gündür sürüyor.

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nı kamikaze dronlarla hedef aldıklarını açıkladı.

Saldırının dün (11 Mart) akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirten örgüt, “Gazze halkına destek olmak ve Siyonist saldırılara tepki amacıyla” operasyonlarına devam edeceklerini kaydetti.

Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor
Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor
22 Ocak 2024

Ne olmuştu?

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak),Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Örgüt, 17 Ekim’de yaptığı bu açıklamanın ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik roket ve kamikaze dron saldırıları başlatmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Irak'taki İslami Direniş Filistin-İsrail Savaşı İsrail insansız hava aracı iha saldırısı
Sayfa Başına Git