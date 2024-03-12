Irak'taki İslami Direniş, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldı

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 158 gündür sürüyor.

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nı kamikaze dronlarla hedef aldıklarını açıkladı.

Saldırının dün (11 Mart) akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirten örgüt, “Gazze halkına destek olmak ve Siyonist saldırılara tepki amacıyla” operasyonlarına devam edeceklerini kaydetti.

Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor

Ne olmuştu?

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak),Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Örgüt, 17 Ekim’de yaptığı bu açıklamanın ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik roket ve kamikaze dron saldırıları başlatmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)