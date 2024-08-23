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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 09:35
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 14:57
2 dk Okuma

Irak'ta “9 yaşındaki kız çocuklarının evlilik" yolu ile istismar edilmesine izin veren tasarıya tepki

Kadın hakları aktivistleri, bu yasanın "çocuk tecavüzünü yasallaştıracağını" söylüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Irak'ta “9 yaşındaki kız çocuklarının evlilik" yolu ile istismar edilmesine izin veren tasarıya tepki
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Emre Orman

Irak'ta, dokuz yaşındaki kız çocuklarının evlenmesine izin verecek bir taslak yasa, ülkede protestolara yol açtı.

Kadın hakları aktivistleri, bu yasanın "çocuk tecavüzünü yasallaştıracağını" söylüyor.

Guardian’ın haberine göre, Irak'ta siyasi sistemi domine eden Şii dini gruplar, on yılı aşkın bir süredir kadın haklarını zayıflatmaya çalışıyor.

Suudi Arabistan’ın aksine, Irak’ta kadınların evlilik gibi kritik yaşam seçimleri yaparken kocalarının, babalarının veya erkek velilerinin iznini almalarını gerektiren bir erkek vesayeti sistemi bulunmuyor.

“Bu, kadınlar için bir felaket"

Ancak bu hafta Irak Parlamentosu’nda ilk oturumda kabul edilen yeni bir öneri, dini otoritelere aile işleri, evlilik, boşanma ve çocukların bakımı gibi konularda karar verme yetkisi verebilir.

"Bu, kadınlar için bir felaket" diyor yasa değişikliğine karşı çıkan grupların koordinatörü Raya Faiq. Bu grup, bazı Iraklı milletvekillerini de içeriyor.

Faiq, şöyle diyor:

"Kocam ve ailem çocuk evliliğine karşı. Ama hayal edin ki kızım evlenir ve kızımın kocası torunumu çocuk yaşta evlendirmek ister. Yeni yasa ona bunu yapma izni verir. Ben itiraz edemem. Bu yasa çocuk tecavüzünü yasallaştırıyor”

Bağdat'ta ve Irak'ın birkaç diğer şehrinde bu hafta koalisyon tarafından düzenlenen protestolar sırasında, yeni yasayı destekleyenler, karşıtları "ahlaki çöküş" ve "Batı'nın gündemlerini takip etmekle" suçladı.

Irak, 1950'lerden beri 18 yaşın altındaki evlilikleri yasaklamış olsa da, Birleşmiş Milletler çocuk ajansı UNICEF'in yaptığı bir ankette, Irak'taki kız çocuklarının %28'inin 18 yaşına gelmeden önce evlendiği ortaya çıktı.

2021'den beri, Irak siyasi sistemi, İran'a bağlı grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi tarafından domine ediliyor. Bu gruplar, dini bayramların benimsenmesi ve Irak'ta eşcinsel ve LGBTİ+’ları kriminalize eden bir yasa gibi şeriat odaklı yasalar çıkardı.

(EMK)

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