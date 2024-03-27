Irak Savunma Bakanı: "Ankara ile ortak operasyon konusunda bir anlaşmamız yok"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart'taki Kabine toplantısı ardından “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi, kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." açıklaması Irak tarafından doğrulanmadı.



14 Mart'ta Irak'a gönderilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın başkenti Bağdat'ta bakanlar düzeyinde Iraklı mevkidaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıda "ortak harekât" konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Yaşar Güler: Ortak harekât merkezi kuracağız Bağdat dönüşü 20 Mart'ta Ankara'da basına verdiği brifingde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi [PKK'yi] hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti." demiş ve daha da ileri giderek "İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekât merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin bakışı [da] çok olumlu." demişti.

Irak'tan yalanlama

Bu açıklama ve iddialara Irak'tan yalanlama geldi.

Medya Haber'den Fehim Işık, Irak Savunma Bakanı Sabet El Abbasi'nin, El Arabiya ve El Hadat kanallarına verdiği özel röportajda, Ankara ile ortak operasyon konusunda bir anlaşmalarının bulunmadığını söylediğini aktardı.

Işık El Abbasi'nin aynı söyleşide, "Türk tarafı Irak güçlerinin sınırdaki ciddiyetini ve etkinliğini hissederse Irak'ta kalmayacağını" kendilerine söylediğini de aktardı.

"Boşuna umutlanıyorlar" El Abbasi YouTube'da yayınlanan kısa demecinde de şunları söyledi: "Anlaşma, kısaca İçişleri Bakanlığının sınırdaki sıfır noktasını elinde tutması, Savunma Bakanlığı ve Ordu Kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı kuvvetlerine daha güvenli takviye sağlamasıdır. "Güvenliğimizi ve sınırlarımızı korumak için Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Türk tarafının kendi sınırları içerisinde serbest olduğunu [konuştuk] ancak orada ortak operasyon yapılması konusunda anlaşamadık. "Üzerinde çalışacağımız ve kuracağımız ortak bir istihbarat koordinasyon merkezi, biz de istediğimiz yer ve zamanı seçeceğiz ve bu merkezi sadece istihbarat operasyonunda ortak koordinasyon amacıyla oluşturacağız. Sizi temin ederim ki emirler verildi, topraklarımıza, mülklerimize [kimsenin girmesine] izin vermedik. Başkaları, kim olursa olsun [...] boşuna umutlanıyorlar.