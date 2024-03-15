Irak, PKK’yi ‘yasaklı örgüt’ ilan etti

Irak Milli Güvenlik Konseyi, PKK’yi ‘yasaklı örgüt’ ilan etti.

Karar Perşembe günü Bağdat'ta Türkiye ile Irak arasında yapılan üst düzey güvenlik toplantısı sonrasında yayınlanan ortak bildiriyle açıklandı.

Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı/Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile beraberlerindeki heyet arasında gerçekleşti.

Bildiri hem Türkiye hem de Irak dışişleri bakanlıklarının internet sitelerinde yayımlandı.

Türkiye tarafı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Toplantıda her iki tarafın da Irak’ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önem vurgulanmıştır. Taraflar ayrıca, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir” dedi.

Açıklamada, tarafların ayrıca "ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında çalışacak" ortak komiteler kurulmasına da karar verildiği belirtildi.

Türkiye, yaz aylarında PKK'ye karşı büyük bir askeri operasyon düzenlemeyi hedefliyor.

Uzun, sıcak yaz…

(HA)