Irak ordusu ve KDP güçleri Mahmur'da çatıştı

PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Güçleri’nin (HPG) Mahmur’dan çekilme kararı sonrası bölgedeki askeri noktalara yerleşen Irak ordusu ile Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri arasında dün (22 Ekim) çatışma yaşandığı bildirildi.

"GÜNEY'DE HAREKETLİLİK PKK Mahmur Mülteci Kampı'ndan çekildiğini duyurdu

KDP’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın haberine göre, Mahmur bölgesindeki Karaçok (Qereçox) Dağı’nda bulunan üç askeri noktanın devralınması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çatışmalarda bir peşmerge hayatını kaybetti, 12 peşmerge ile 12 Irak askeri de yaralandı.

Rudaw’a konuşan Karaçok Dağı’ndaki Gönüllü Peşmerge Birlikleri Komutanı Xazi Faysal, çatışmaların ‘şimdilik son bulduğunu’ belirterek şunları söyledi:

“Mahmur Kampı yetkilileri, Irak ordusundan Türkiye’nin saldırılarına karşı kendilerini korumalarını talep etti. Irak ordusu yetkilileri ise kampı korumak için üç askeri noktanın kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söylediler. Ancak Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki Ortak Operasyon Anlaşması’na göre söz konusu üç mevzi Peşmerge güçlerinin hâkimiyet alanına girdiği için Peşmerge burayı geri almak istedi.”

Irak’tan ‘birlik’ mesajı

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda üç kişinin hayatını kaybettiği ve iki taraftan toplamda yedi kişinin yaralandığının belirtti.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin olayın araştırılması için “üst düzey bir komite kurulması” talimatı verdiğini belirten Yahya Resul, gerek Federal Hükümet’in gerekse Peşmerge’nin “ortak çıkarları güçlendirmesi ve Irak’ın düşmanlarına fırsat vermemesi” gerektiğini belirterek ‘birlik’ mesajı verdi.

Peşmerge Bakanlığı: Üzücü bir olay

Mahmur’da yaşanan çatışmaya ilişkin Peşmerge Bakanlığı’na bağlı Genelkurmay Başkanlığı da yazılı açıklama yaptı.

Irak ordusu ve KDP’ye bağlı Peşmerge güçleri arasındaki çatışmanın ‘üzücü bir olay’ olarak nitelendirildiği açıklamada, “Irak’ın tamamında güvenlik ve istikrarı sağlayacak radikal ve kalıcı bir çözüm için Federal Hükümet’le birlikte çalışma taahhüdümüzü yineliyoruz” denildi.

(VC)