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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 17:14
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Irak ordusu, Kerkük'te Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdü

Irak ordusunun Kuzey Bölgesi Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abdüsselam Hammudi Ramazan, Irak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye ait SİHA’yı düşürdüklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Irak ordusu, Kerkük'te Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdü
Fotoğraf: Sabereen News

Irak ordusu, Kerkük kenti üzerinde uçan Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurdu. SİHA, yerleşim yerine düştü.

Bağdat merkezli Al Sumaria TV’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türkiye’ye ait SİHA, uçuş izni olmadığı gerekçesiyle Irak hava savunması tarafından düşürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, SİHA’nın düşmesi sonucu çıkan yangını söndürürken, Irak güvenlik güçleri de incelemelerde bulundu. SİHA enkazındaki patlamamış mühimmat sökülerek götürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düşen SİHA’nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ‘Aksungur’ olduğu görüldü.

Iraklı komutan: Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdük

Irak ordusunun Kuzey Bölgesi Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abdüsselam Hammudi Ramazan, Türkiye’ye ait SİHA’nın Süleymaniye yönünden gelerek Irak hava sahasını ihlal ettiğini ve Irak hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

NTV: Ankara harekete geçti

Irak ordusunun Türkiye’ye ait SİHA’yı düşürmesine ilişkin Ankara’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak NTV, olayın ardından Ankara-Bağdat hattında temas kurulduğunu belirterek “Aksungur SİHA’nın düşüş nedeni için Irak makamlarıyla görüşmeler sürüyor” dedi.

(VC)

Irak Kerkük insansız hava aracı ırak ordusu
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