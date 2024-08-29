Irak ordusu, Kerkük'te Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdü

Irak ordusu, Kerkük kenti üzerinde uçan Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurdu. SİHA, yerleşim yerine düştü.

Bağdat merkezli Al Sumaria TV’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türkiye’ye ait SİHA, uçuş izni olmadığı gerekçesiyle Irak hava savunması tarafından düşürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, SİHA’nın düşmesi sonucu çıkan yangını söndürürken, Irak güvenlik güçleri de incelemelerde bulundu. SİHA enkazındaki patlamamış mühimmat sökülerek götürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düşen SİHA’nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ‘Aksungur’ olduğu görüldü.

Iraklı komutan: Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdük

Irak ordusunun Kuzey Bölgesi Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abdüsselam Hammudi Ramazan, Türkiye’ye ait SİHA’nın Süleymaniye yönünden gelerek Irak hava sahasını ihlal ettiğini ve Irak hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

إسقاط طائرة تجسس تركية في كركوك: موقف قوي من بغداد وضعف مهين للإقليم



بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، تم إسقاط طائرة تجسس تركية في كركوك، في حين يبقى إقليم كردستان ضعيفًا ومهينًا، عاجزًا أمام الاحتلال التركي في دهوك. pic.twitter.com/1RpCmJxlDu — الشاهين 🦅 (@falc313) August 29, 2024

NTV: Ankara harekete geçti

Irak ordusunun Türkiye’ye ait SİHA’yı düşürmesine ilişkin Ankara’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak NTV, olayın ardından Ankara-Bağdat hattında temas kurulduğunu belirterek “Aksungur SİHA’nın düşüş nedeni için Irak makamlarıyla görüşmeler sürüyor” dedi.

(VC)