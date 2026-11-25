25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bir araya gelen kadın hakları savunucuları, kadın cinayetlerinin önlenmesi için hükümete ve uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulundu.

8 Mart Ağı ile Kürdistan Kadın Koalisyonu'nun öncülüğünde yürütülen kampanyanın örgütleyicilerinden Bahar Münir, 11 Kasım'da başlatılan imza toplama çalışmalarının Kürdistan Bölgesi'nin yanı sıra Kerkük'ü de kapsadığını ve yaklaşık 40 örgütün girişime katıldığını açıkladı.

Toplanan imzalar Kürdistan Bölgesel Yönetimine, Birleşmiş Milletlere, Avrupa Parlamentosuna, BM'nin kadın haklarıyla ilgili kuruluşlarına ve uluslararası kadın örgütlerine sunulacak.

Kampanya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar sürecek toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük uluslararası mücadele etkinlikleri kapsamında devam edecek.

Hükümetin kadına yönelik şiddetle mücadele programı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, kadın örgütlerinin girişiminden ayrı olarak 24 Kasım'da Erbil'de kendi kampanyasının açılışını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, açılıştaki konuşmasında şunları söyledi:

“Kadınları korumak ulusal bir önceliktir ve kampanya sloganların ötesine geçerek somut eyleme dönüşmelidir.”

Kadın İşleri Yüksek Konseyi Sekreteri Xanza Ahmed ise 2011'de kabul edilen aile içi şiddetle mücadele yasası dahil olmak üzere kadınların hukuki korunması ve siyasi katılımı bakımından ilerleme sağlandığını, ancak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sürdüğünü belirtti.

Süleymaniye Kadınlara ve Aileye Yönelik Şiddetle Mücadele Müdürlüğü temsilcisi Raz Ferya Osman da internet üzerinden kadınlara yönelik tehdit ve şantaj vakalarına dikkat çekti.

Sahte iş ilanları, evlilik büroları ve dini içerikli sosyal medya hesaplarının kadınları hedef almak üzere kullanıldığını belirten Osman, ölüm tehdidi altındaki kadınların 119 numaralı yardım hattı üzerinden destek alabileceklerini açıkladı.

Neçirvan Barzani'den 25 Kasım açıklaması

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de 25 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etme taahhüdünü yineledi.

Barzani, kadınların toplumsal ve siyasal yaşama katılımına ilişkin şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesi, barışı ve geleceği kadınların güçlendirilmesine ve yaşamın bütün alanlarıyla karar alma kurumlarına katılımlarının sağlanmasına bağlıdır.”

(AEK)