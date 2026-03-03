Irak Kadın Özgürlüğü örgütü kurucusu Yanar Mohammed öldürüldü

Irak Kadın Özgürlüğü Kurucusu Yanar Mohammed evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yanar Mohammed Irak'ın en deneyimli kadın hakları aktivistlerinden biri ve ülkedeki aile içi şiddet ile insan ticareti mağdurları için kurulan ilk sığınma evlerinin kurucusuydu.

Yanar Mohammed kimdir?

Pazartesi sabahı (dün) Bağdat’taki evinin önünde saat 09.00’da motosikletli iki silahlı kişinin ateş açması sonucu suikasta uğradı. Haberi, kurucusu olduğu Organization of Women’s Freedom in Iraq duyurdu.

Mohammed hastaneye kaldırıldı ancak aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı ve Iraklı yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

Örgütü yaptığı açıklamada, “Bu korkakça terör suçunu şiddetle kınıyor ve bunu feminist mücadeleye, özgürlük ve eşitlik değerlerine doğrudan bir saldırı olarak görüyoruz” dedi. Yetkililere, “failleri ve arkasındaki güçleri derhal ortaya çıkarmaları ve hukukun önünde hesap vermelerini sağlamaları” çağrısı yaptı.

Ölüm tehditleri alıyordu

65 yaşındaki Mohammed, Bağdat’ta doğdu ve 1990’ların başından beri yaşadığı Kanada’dan döndükten sonra 2003 yılında Irak Kadın Özgürlüğü Örgütü’nü kurdu. Aynı yıl Irak’ın ilk kadın sığınma evlerini açtı; daha sonra birçok kente yayılan ve namus cinayetleri, aile içi şiddet ve insan ticaretinden kaçan 1.300’den fazla kadına barınak sağlayan bir ağ oluşturdu.

Ayrıca feminist gazete Al-Mousawat’ı yayımladı ve kadın hakları aktivistleri için eğitimler düzenledi. 2008’de Gruber Foundation Kadın Hakları Ödülü’ne, 2016’da Norveç’in Rafto Foundation Rafto Ödülü’ne layık görüldü ve 2018’de BBC’nin 100 Kadın listesinde yer aldı.

964media.com'un haberine göre, Mohammed kariyeri boyunca ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı. 2004 yılında Iraklı İslamcı grup Jaish al-Sahaba, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına doğrudan atıfta bulunan iki açık tehdit gönderdi.

Irak hükümetinin örgütünü kapatma ve kaydını iptal etme yönündeki girişimleriyle de defalarca karşılaştı; bir noktada, insan ticaretiyle suçlanarak hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine Irak’ı terk etmek zorunda kaldığını söylemişti — bu suçlamayı reddetmişti.

Irak’taki gelişmeleri izleyen insan hakları araştırmacısı Raz Salayi, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Daha önceki sayısız suikastta katillerin yargılanmasına yönelik mutlak irade eksikliği bunun yaşanmasına zemin hazırladı” dedi.

Iraklı yetkililer cinayetle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

(EMK)