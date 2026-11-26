Irak hükümetinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yönelik aldığı kararlara karşı Erbil, Duhok ve Zaho’da binlerce kişi sokağa çıktı. Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, gösteriye on binlerce kişinin katıldığını açıklarken, Rojava ve Rojhilat’ta da Kürdistan Bölgesi’ne destek amacıyla protesto çağrıları yapıldı.

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Erbil’de saat 10.30’da başlaması planlanan gösteri öncesinde binlerce kişi Erbil Kalesi yakınlarında toplandı. Kürdistan bayrakları taşıyan göstericiler, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik kararlarını ve tehditlerini protesto etti.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, Rûdaw’a yaptığı açıklamada gösteriye on binlerce kişinin katıldığını söyledi.

Gösteri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Abdulhamid, “On binlerce kişi katıldı. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Herkes tek ses olarak kararları reddetti. Güvenlik güçleri, vatandaşlarla koordinasyon içinde gösterilerin huzur ve güvenlik içerisinde, düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı” dedi.

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Şivan Perwer’den birlik çağrısı

Kadınların, erkeklerin ve çocukların yanı sıra sanatçılar, öğretmenler, aktivistler ve özel gereksinimli bireylerin de katıldığı gösteride büyük bir Kürdistan bayrağı açıldı.

Kürt sanatçı Şivan Perwer de gösteriye katıldı. Perwer, Kürtçe, İngilizce ve Türkçe yayımladığı mesajında Kürt siyasi taraflarına ve Kürt halkına seslenerek, tehdit ve tehlikelere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısı yaptı.

Duhok ve Zaho’da da protestolar

Irak hükümetinin kararlarına yönelik tepkiler Duhok ve Zaho’da da sokağa taşındı. Duhok Üniversitesi önünde Kürdistan Demokratik Öğrenci ve Gençlik Birliği’nin öncülüğünde protesto gösterisi düzenlendi. Zaho’da da bir araya gelen yurttaşlar, Bağdat yönetiminin kararlarını protesto etti.

Rojava ve Rojhilat’ta destek gösterileri

Kürdistan Bölgesi’ne destek amacıyla Rojava ve Rojhilat’ta da protesto çağrıları yapıldı. Rojava’nın Kamışlo kentinde bugün saat 14.00’te başlayan gösterinin devam ettiği belirtildi. Rojhilat’ın Sine kentinde ise dün yapılan çağrılar üzerine bugün öğleden sonra protesto düzenlenmesi planlandı.

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Ne olmuştu? Irak Başbakanı Ali Zeydi, 24 Kasım’da Kürdistan Bölgesi’ni ilgilendiren bir dizi idari, adli, güvenlik ve teknik karar açıklamıştı. Kararlar, Kürdistan Bölgesi’nin kontrolündeki sınır kapıları ve petrol sahalarına ilişkin yeni düzenlemeleri de kapsıyordu. Açıklanan kararlar kapsamında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne ham petrol ve petrol ürünlerinin, Irak Federal Petrol Bakanlığı aracılığıyla yapılmadığı sürece ihracatına izin verilmemesi yönünde talimat gönderilmesi öngörüldü. Ayrıca Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm sınır kapılarının Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından devralınması kararlaştırıldı. Irak Petrol Bakanlığına da Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerinin idari sınırları içerisinde bulunan, ancak güvenlik açısından Kürdistan Bölgesi’nin kontrolünde olan petrol sahalarını yönetme görevi verildi. Bağdat yönetiminin kararları, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve bölgedeki siyasi tarafların tepkisine neden oldu. Kürdistan Bölgesi yönetimi ve siyasi çevreler söz konusu kararları reddetti.

(FY)