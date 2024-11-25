Irak'ın nüfusu 45 milyonu geçti

Irak'ta 27 yıl aradan sonra yapılan nüfus sayımının ilk sonuçları açıklandı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini duyurdu.

Irak devlet haber ajansı INA'nın haberine göre, Sudani, 20-21 Kasım'da yapılan nüfus sayımında 45 milyonu aşkın Iraklının yüzde 70,3'ünün kentlerde yüzde 29,7'sinin kırsal bölgelerde yaşadığının görüldüğünü söyledi.

Hane halkı sayısının 7 milyon 898 bin 588'e ulaştığını belirten Sudani'nin paylaştığı bilgilere göre, Irak'ta "Ortalama aile büyüklüğü 5,3 kişi."

Erkek nüfusu 22 milyon 784 bin 62 ile toplam nüfusun yüzde 50,1'ini, kadın nüfusu da 22 milyon 623 bin 833 ile yüzde 49,8'ini oluşturuyor.

Çalışma yaşı olan 15 altındaki nüfus oranı yüzde 36,1, 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 60,2 oldu.

65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 3,7.

Irak'ta nüfus artış hızı da yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Sudani ayrıca, bütün ülkeyi kapsayan son nüfus sayımının 1987'de yapıldığını, 1997'deki nüfus sayımının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) kapsamadığını duyurdu.

Dışişleri, kent dışındaki Kerküklü Kürtler'in kendilerini Kerkük'te saydırmalarından rahatsız oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, cuma günü yaptığı açıklamada "Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." demişti.

Durumu "usulsüzlük" olarak niteleyen Keçeli sayımın "aslında Kerküklü olmayan kitlelerin oldu bittiyle Kerkük nüfusuna dahil edilmesi sonucunu doğuracağı ve bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceğinin açık olduğunu" iddia etti.

Ne olmuştu?

Dışişleri sözcüsünün iddia ettiği durum Saddam Hüseyin yönetiminde Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerin etnik yapısını değiştirmeyi amaçlayan “Araplaştırma” politikası kapsamında tahminen 600 bin Arap'ın yerleştirildiği Irak Anayasasının 140. Maddesi kapsamındaki bölgelerde (Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki tartışmalı bölgeler) nüfus sayımının Bağdat'ın kararıyla 1957 sayımlarının dayandığı kütükler esas alınarak yapılacak olmasıyla ilgili. Sayım için Kerkük'e gelenler rasgele değil 1957 sayımının dayandığı kütüklerde kentin nüfus kütüklerinde yer aldıkları için Bağdat'ın bilgisi dahilinde Kerkük'e gelenler. Sayımda Kerkük'te olup da bu kütüklerde yer almayan Arap nüfus da sayımdan sonra nüfusa kayıtlı olduklar yörelerin sayım sonuçlarına dahil edilecek.

KÜRTLER SAYIM İÇİN KERKÜK'E DÖNÜYOR Irak’ta 27 yıl sonra ilk nüfus sayımı

140. Madde kapsamındaki bölgelerin sayım sonuçları bu hesaplamalar yapıldıktan sonra açıklanacak.

Kerkük Valisi’nden Kürtlere çağrı

Nitekim, Kerkük’ün Kürt Valisi Rebwar Taha da, Bağdat'ın bilgisi dahilinde, 16 Ekim 2017 "Bağımsızlık İlanı" sırasında Kerkük'ten zorla göç ettirilen Kürtleri Kerkük’e çağırarak sayıma kendi memleketlerinde katılmalarını istemiş, çağrı üzerine Kerkük'ten göç ettirilen çok sayıda Kürt, kitlesel olarak Kerkük’ün yolunu tutmuştu.

(AEK)