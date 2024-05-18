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Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2024 11:39
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Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın ‘silah kazası sonucu’ hayatını kaybettiği açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Pençe-Kaplan Operasyonu” bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan dün (17 Mayıs) yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın ‘silah kazası sonucu’ hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber sonrası sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.

Şırnak’ta askeri tören

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için Şırnak’ta tören düzenlendi.

Törenin ardından Kabala’nın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na, buradan da hava yoluyla memleketi Erzurum’a uğurlandı.

(VC)

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi IKBY Kuzey Irak asker ölümü milli savunma bakanlığı
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