Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın ‘silah kazası sonucu’ hayatını kaybettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Pençe-Kaplan Operasyonu” bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan dün (17 Mayıs) yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın ‘silah kazası sonucu’ hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber sonrası sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.
Şırnak’ta askeri tören
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için Şırnak’ta tören düzenlendi.
Törenin ardından Kabala’nın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na, buradan da hava yoluyla memleketi Erzurum’a uğurlandı.
(VC)
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