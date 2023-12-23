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HABER
Yayın Tarihi: 23 Aralık 2023 09:08
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2023 09:47
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Irak'ın kuzeyinde 6 asker öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde altı askerin öldüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irak'ın kuzeyinde 6 asker öldü
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde saldırıda yaralanan dört askerden üçünün müdahalelere rağmen öldüğünü açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü üç askerin öldüğünü dört  askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı dört askerden üçünün de öldüğünü duyurdu

Ölen askerlerin ailelerine haber verildi

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) Denizli'deki ailesine, Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) İzmir'deki ailesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun Sinop’un Boyabat ilçesindeki ailesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindekii ailesine, askerlin öldüğü haberi yerel yöneticiler aracılığıyla iletildi.

(EMK)

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/haber/abd-de-dusen-iki-helikopterde-9-asker-oldu-276641
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