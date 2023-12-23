Irak'ın kuzeyinde 6 asker öldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde saldırıda yaralanan dört askerden üçünün müdahalelere rağmen öldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü üç askerin öldüğünü dört askerin yaralandığını açıklamıştı.
Bakanlık yeni açıklamayla yaralı dört askerden üçünün de öldüğünü duyurdu
Ölen askerlerin ailelerine haber verildi
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) Denizli'deki ailesine, Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) İzmir'deki ailesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun Sinop’un Boyabat ilçesindeki ailesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindekii ailesine, askerlin öldüğü haberi yerel yöneticiler aracılığıyla iletildi.
(EMK)