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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 12:18
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 12:23
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Irak Hava Yolları Bağdat-Beyrut seferlerini askıya aldı

Erbil-Şam uçuşları da durduruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Irak Havayolları'na ait bir yolcu uçağı pistte park halinde duruyor. Uçak beyaz ve yeşil renklerden oluşan bir tasarıma sahip ve üzerinde Arapça yazılar bulunuyor. Uçağın ön kapısına bir merdiven yanaşmış, bir kişi merdivenden aşağı inerken görülüyor. Uçağın çevresinde birkaç havaalanı çalışanı yeşil yelekler giymiş halde yerde duruyor. Arka planda açık bir gökyüzü ve uçuş pisti görülüyor. Uçak modern ve bakımlı bir görünüme sahip, muhtemelen kısa bir süre önce iniş yapmış ya da kalkış için hazırlık yapıyor.
Fotoğraf: AA

Irak Hava Yollarının, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bağdat ile Beyrut arasındaki uçak seferlerini geçici olarak askıya aldığı duyuruldu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Irak Hava Yolları Şirketinin, Lübnan'a tarifeli uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla ve uluslararası hava güvenliği standartlarına uygun olarak ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Irak'taki Lübnanlı misafirlerin taşınması için belirlenen ücretsiz uçuşlar dahil Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyuruyoruz."

AA'nın haberine göre, Söz konusu seferlerin askıya alınma nedeni olarak ise uçuşların ana hava koridoru olan "Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri" gösterildi.

Ayrıca, Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil ve Şam uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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