Irak Hava Yolları Bağdat-Beyrut seferlerini askıya aldı

Irak Hava Yollarının, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bağdat ile Beyrut arasındaki uçak seferlerini geçici olarak askıya aldığı duyuruldu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Irak Hava Yolları Şirketinin, Lübnan'a tarifeli uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla ve uluslararası hava güvenliği standartlarına uygun olarak ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Irak'taki Lübnanlı misafirlerin taşınması için belirlenen ücretsiz uçuşlar dahil Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyuruyoruz."

AA'nın haberine göre, Söz konusu seferlerin askıya alınma nedeni olarak ise uçuşların ana hava koridoru olan "Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri" gösterildi.

Ayrıca, Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil ve Şam uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

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(EMK)