Irak Genel Seçimleri: Ülke genelinde Başbakan Sudani'nin koalisyonu, Kürdistan'da KDP önde

Irak’ta salı günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken gayriresmi sonuçlar da şekillenmeye başlıyor.

Rudaw ilk sonuçlara göre Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonunun, Basra'da vilayetin valisi Esad İdani’nin başını çektiği Tesmim Koalisyonunun önde gittiğini haber verdi.

Irak genelinde Sudani koalisyonu 50 sandalye kazandı

Fransa Haber Ajansı’na (AFP) konuşan Sudani’ye yakın bir kaynak, “İmar ve Kalkınma Koalisyonu, seçimlere katılan tüm partiler ve ittifaklar arasında en fazla sandalye kazanan grup oldu” dedi.

Kaynak, koalisyonun yaklaşık 50 milletvekilliği elde ettiğini ifade etti.

Irak parlamentosu seçimleri (içinde kadın ve azınlık kotalarının da bulunduğu) toplam 329 milletvekilliği için yapılıyor.

Seçime katılım düzeyi

Irak Yüksek Seçim Koomisyonu ülke genelinde, seçime katılım oranıının yaklaşık yüzde 54,35 olduğunu açıkladı.

Katılımın düşüklüğünde Sadr Hareketinin seçim boykotunun önemli etkisi oldu.

Irak seçimleri: Sadr Hareketi boykot ediyor, katılım yüzde 55'te kaldı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi alanındaki bazı illerde katılım oranları genel katılımın üzerinde gerçekleşti. Erbil'de yüzde 69,02, Duhok'ta yüzde 76,07, Süleymaniye'de yüzde 60,15 oranında gerçekleşti.

Bağdat’ta Sudani’nin listesi

Meclise toplam 71 vekil göndere başkent Bağdat'ta geçici sonuçlara göre, Sudani'nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu, 18 sandalyeyle Bağdat'ın vekilliklerinin yaklaşık yüzde 25’ini kazandı.

Eski Başbakan Nuri Maliki’nin Hukuk Devleti partisi ve Muhammed Halbusi’nin liderliğindeki Takaddum partisi 9’ar milletvekilliğini garanti etti. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Naim el-Abudi’nin liderliğindeki Sadikun Hareketi 5, Hadi Amiri’nin liderliğindeki Bedir Örgütü de 4 vekillik kazandılar.

Parlamento Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi’nin liderliğindeki Esas Koalisyonu ve Musenna Samarrayi’nin liderliğindeki Azim Koalisyonu 4, Egemenlik Koalisyonu ise 3 sandalye elde etti.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu Bağdat'ta en çok vekillik kazanan siyasi heyet oldu.

Bağdat’taki sıralama

Bağdat'ta partilerin aldıkları oy sayısına göre sıralaması şöyle:

İmar ve Kalkınma Koalisyonu (Muhammed Şiya es-Sudani): 322 bin 610 oy

Takaddum (Muhammed Halbusi): 166 bin 478 oy

Hukuk Devleti (Nuri el-Maliki): 153 bin 881 oy

Devlet Güçleri Koalisyonu (Ammar el-Hakim): 96 bin 999 oy

Sadikun Hareketi (Kays el-Hazali): 91 bin 995 oy

Bedir (Hadi el-Amiri): 79 bin 112 oy

Azim Koalisyonu (Müsenna es-Samerrai): 74 bin 771 oy

Esas Koalisyonu (Muhsin Mendelavi): 73 bin 236 oy

Egemenlik Koalisyonu (Hamis Hançer): 64 bin 142 oy

Hukuk Hareketi (Hizbullah’a yakın): 53 bin 997 oy

Hasm-i Vatani (Sabit Abbasi): 35 bin 560 oy

Ebşir Ya Irak (Hüseyin Hammudi): 27 bin 277 oy

Hizmetler Koalisyonu: 26 bin 448 oy

İşraket Kanun: 16 bin 856 oy

Fav-Zaho Gruplaşması: 16 bin 430 oy

Bağdat’ın sandalye dağılımı

İmar ve Kalkınma Koalisyonu: 18 sandalye

Takaddum: 9 sandalye

Hukuk Devleti: 8 sandalye

Devlet Güçleri: 5 sandalye

Sadikun Hareketi: 5 sandalye

Bedir Örgütü: 4 sandalye

Azim Koalisyonu: 4 sandalye

Esas Koalisyonu: 4 sandalye

Siyade (Egemenlik): 3 sandalye

Hukuk Hareketi: 3 sandalye

Hasm-i Vatani: 2 sandalye

Ebşir Ya Irak: 1 sandalye

Hizmetler Koalisyonu: 1 sandalye

İşraket Kanun: 1 sandalye

Faw-Zaho Gruplaşması: 1 sandalye

Sudani'nin koalisyonu Necef ve Kerbela'da da önde

Gayriresmi sonuçlara göre, Sudani liderliğindeki koalisyon, Necef ve Kerbela vilayetlerinde de diğer listelerin önünde yer alıyor.

Rûdaw’ın haberine göre, İmar ve Kalkınma Koalisyonu Necef vilayetinde 12 vekillikten 3'ünü kazandı.

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu 2 vekillik ve Hukuk Devleti Koalisyonu 2 vekillik kazandı.

Aynı zamanda Irak Esas Koalisyonu, Sadikun Hareketi, İşraket Kanun, Hizmetler ve Ebşir Ya Irak partilerinin her biri birer vekillik elde ediyor.

11 milletvekili çıkaran Kerbela vilayetinde ise İmar ve Kalkınma Koalisyonu yaklaşık 70 bin oyla 3 vekillik kazanıyor.

Kerbela’da, Hukuk Devleti Koalisyonu ve İşraket Kanun da yaklaşık 50 biner oyla 2'şer vekillik kazanıyor.

Ayrıca Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu, Irak Esas Koalisyonu, Bedir Örgütü ve Sadikun Hareketinin her biri birer sandalye kazanıyor.

Basra’da İdani’nin koalisyonu yüzde 30’a yakın oy aldı

25 vekile sahip Basra vilayetinde, Vali Esad İdani liderliğindeki Tesmim Koalisyonu, 522 seçim merkezinin 258’inde 98 bin 127 oy alarak birinci oldu. Bu, toplam oyların yaklaşık yüzde 29,8’ine denk geliyor.

Sadikun Hareketi 57 bin 741 oyla ikinci, Sudani’nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu ise 45 bin 859 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Basra’da Nuri Maliki’nin liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu ise 28 bin 348 oy aldı.

(AEK)