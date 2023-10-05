Irak, Êzidîlerin Cema Bayramı'nı resmi olarak tanıdı

Irak, Êzidîlerin inancında hac mevsimi olarak kabul edilen ve 6-13 Ekim tarihlerinde kutlanan Cema (Toplanma) Bayramı'nı resmi olarak tanıdı.

Bakanlar Kurulu, bayramın ülke genelinde her yıl resmi bir tatil olarak ilan edilmesini onayladı.

Karar uyarınca bayram boyunca Kürdistan Bölgesel Yönetimi dahil Irak’ta 8 gün (6-14 Ekim) resmi tatil ilan edildi.

Laleş Tapınağında bir araya geliyorlar

Êzidîlerin her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında Cema (Toplanma) Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Duhok Şeyhan’daki Laleş Tapınağında bir araya gelerek kutluyor. Bayrama her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce Êzidî katılıyor.

Laleş’teki Şeyh Adi Türbesi’ni dini ve milli hac olarak kabul eden Êzidîler, şeyhin sandukasına yüz sürüp 3 kez tavaf ettiklerinde hacı oluyor.

Êzidîler, şeyhin türbesine Sırat Köprüsü denilen bir köprüden geçerek ulaşıyor. Türbenin içinde bulunan ve Kaniya Spi dedikleri suda vaftiz ediliyorlar.

Êzidîlerin; Cema, Eza, Belinda, Çilê Havinê, Çile Zivistanê, Hıdır İlyas ve Çarşema Sor gibi bayramları bulunuyor.