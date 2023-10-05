Irak, Êzidîlerin Cema Bayramı'nı resmi olarak tanıdı
Irak, Êzidîlerin inancında hac mevsimi olarak kabul edilen ve 6-13 Ekim tarihlerinde kutlanan Cema (Toplanma) Bayramı'nı resmi olarak tanıdı.
Bakanlar Kurulu, bayramın ülke genelinde her yıl resmi bir tatil olarak ilan edilmesini onayladı.
Karar uyarınca bayram boyunca Kürdistan Bölgesel Yönetimi dahil Irak’ta 8 gün (6-14 Ekim) resmi tatil ilan edildi.
Laleş Tapınağında bir araya geliyorlar
Êzidîlerin her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında Cema (Toplanma) Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Duhok Şeyhan’daki Laleş Tapınağında bir araya gelerek kutluyor. Bayrama her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce Êzidî katılıyor.
Laleş’teki Şeyh Adi Türbesi’ni dini ve milli hac olarak kabul eden Êzidîler, şeyhin sandukasına yüz sürüp 3 kez tavaf ettiklerinde hacı oluyor.
Êzidîler, şeyhin türbesine Sırat Köprüsü denilen bir köprüden geçerek ulaşıyor. Türbenin içinde bulunan ve Kaniya Spi dedikleri suda vaftiz ediliyorlar.
Êzidîlerin; Cema, Eza, Belinda, Çilê Havinê, Çile Zivistanê, Hıdır İlyas ve Çarşema Sor gibi bayramları bulunuyor.
Êzidî Soykırımı
2014’te IŞİD, Êzidîlerin yaşadığı Şengal'i işgal ederek büyük bir katliam gerçekleştirdi. 17 kez Şerfeddin Türbesi’ne saldırdı ancak Êzidî savaşçılar türbeyi savunarak işgali önledi.
IŞİD’in Irak'taki Êzidîler'e yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirmiş olduğu katliamlar silsilesi (Êzidîlerin deyimiyle 73. Ferman) Birleşmiş Milletlerce soykırım olarak kabul edildi.
Soykırımda Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Êzidî kadınlar ve kız çocukları IŞİD mensupları tarafından cinsel köleliğe zorlandı, erkekler sürgün edildi ve binlercesi topluca infaz edildi.
Birçoğu Sincar'da olmak üzere toplamda yaklaşık 5 bin kişinin öldürüldüğü 10 bine yakın kişinin ise esir düştüğü biliniyor.
Êzidî Kürtleri Kurtarma Ofisi verilerine göre, 1500 Êzidî Kürt kurşuna dizildi.
Soykırım 2014'te Peşmerge'nin IŞİD saldırıları sonucunda geri çekilmesinden sonra başladı. IŞİD'in Êzidîlere yönelik katliamı uluslararası toplumda geniş yer buldu ve tepki olarak ABD, IŞİD'e yönelik hava saldırılarına başladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Avustralya, Sincar Dağları'na kaçan Êzidîlere uçaklarla acil yardımlar yaptı ve Êzîdîleri savunmaya giden Peşmerge, PKK ve YPG güçlerine silah desteği sağladı.
IŞİD'in Êzidî nüfusa yönelik eylemleri yaklaşık 500 bin mülteciye ve binlerce kişinin ölümüne veya kaçırılmasına sebep oldu. Soykırım özellikle Almanya'daki diğer Êzidî topluluklarını da etkiledi.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi 2019'da 3 Ağustos'u "Êzidî Soykırım Günü" ilan etti.