ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 11:09
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 11:24
2 dk Okuma

Irak, Êzidîlerin Cema Bayramı'nı resmi olarak tanıdı

Irak, Êzidîlerin inancında hac mevsimi olarak kabul edilen 6-14 Ekim tarihlerini resmi tatil ilan etti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/irak-ezidilerin-cema-bayramini-resmi-olarak-tanidi.jpg

Irak, Êzidîlerin inancında hac mevsimi olarak kabul edilen ve 6-13 Ekim tarihlerinde kutlanan Cema (Toplanma) Bayramı'nı resmi olarak tanıdı.

Bakanlar Kurulu, bayramın ülke genelinde her yıl resmi bir tatil olarak ilan edilmesini onayladı.

Karar uyarınca bayram boyunca Kürdistan Bölgesel Yönetimi dahil Irak’ta 8 gün (6-14 Ekim) resmi tatil ilan edildi.

Laleş Tapınağında bir araya geliyorlar

Êzidîlerin her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında Cema (Toplanma) Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Duhok Şeyhan’daki Laleş Tapınağında bir araya gelerek kutluyor. Bayrama her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce Êzidî katılıyor.

Laleş’teki Şeyh Adi Türbesi’ni dini ve milli hac olarak kabul eden Êzidîler, şeyhin sandukasına yüz sürüp 3 kez tavaf ettiklerinde hacı oluyor.

Êzidîler, şeyhin türbesine Sırat Köprüsü denilen bir köprüden geçerek ulaşıyor. Türbenin içinde bulunan ve Kaniya Spi dedikleri suda vaftiz ediliyorlar.

Êzidîlerin; Cema, Eza, Belinda, Çilê Havinê, Çile Zivistanê, Hıdır İlyas ve Çarşema Sor gibi bayramları bulunuyor.

Êzidî Soykırımı

2014’te IŞİD, Êzidîlerin yaşadığı Şengal'i işgal ederek büyük bir katliam gerçekleştirdi. 17 kez Şerfeddin Türbesi’ne saldırdı ancak Êzidî savaşçılar türbeyi savunarak işgali önledi.

IŞİD’in Irak'taki Êzidîler'e yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirmiş olduğu katliamlar silsilesi (Êzidîlerin deyimiyle 73. Ferman) Birleşmiş Milletlerce soykırım olarak kabul edildi.

Soykırımda Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Êzidî kadınlar ve kız çocukları IŞİD mensupları tarafından cinsel köleliğe zorlandı, erkekler sürgün edildi ve binlercesi topluca infaz edildi.

Birçoğu Sincar'da olmak üzere toplamda yaklaşık 5 bin kişinin öldürüldüğü 10 bine yakın kişinin ise esir düştüğü biliniyor.

Êzidî Kürtleri Kurtarma Ofisi verilerine göre, 1500 Êzidî Kürt kurşuna dizildi.

Soykırım 2014'te Peşmerge'nin IŞİD saldırıları sonucunda geri çekilmesinden sonra başladı. IŞİD'in Êzidîlere yönelik katliamı uluslararası toplumda geniş yer buldu ve tepki olarak ABD, IŞİD'e yönelik hava saldırılarına başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Avustralya, Sincar Dağları'na kaçan Êzidîlere uçaklarla acil yardımlar yaptı ve Êzîdîleri savunmaya giden Peşmerge, PKK ve YPG güçlerine silah desteği sağladı.

IŞİD'in Êzidî nüfusa yönelik eylemleri yaklaşık 500 bin mülteciye ve binlerce kişinin ölümüne veya kaçırılmasına sebep oldu. Soykırım özellikle Almanya'daki diğer Êzidî topluluklarını da etkiledi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi 2019'da 3 Ağustos'u "Êzidî Soykırım Günü" ilan etti.

Ezidi Ezidiler
ilgili haberler
Şırnak
Ezidilerle Rojava'dan Şırnak'a 4 Gün 4 Gece
20 Eylül 2014
/galeri/ezidilerle-rojava-dan-sirnak-a-4-gun-4-gece-285121
Midyat - Silopi - Batman
Midyat, Silopi ve Batman’daki Ezidiler
30 Ağustos 2014
/galeri/midyat-silopi-ve-batman-daki-ezidiler-285118
Ezidi Kadınlar Anlatıyor
2 Ocak 2000
/dosya/ezidi-kadinlar-anlatiyor-285262
ilgili haberler
Şırnak
Ezidilerle Rojava'dan Şırnak'a 4 Gün 4 Gece
20 Eylül 2014
/galeri/ezidilerle-rojava-dan-sirnak-a-4-gun-4-gece-285121
Midyat - Silopi - Batman
Midyat, Silopi ve Batman’daki Ezidiler
30 Ağustos 2014
/galeri/midyat-silopi-ve-batman-daki-ezidiler-285118
Ezidi Kadınlar Anlatıyor
2 Ocak 2000
/dosya/ezidi-kadinlar-anlatiyor-285262
Sayfa Başına Git