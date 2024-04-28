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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 13:51
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2024 14:04
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Irak eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına aldı

Parlamentoda onaylanan 'Fuhuş ve Eşcinsellikle Mücadele Yasası' ile beraber eşcinsel ilişkiler suç kapsamına alındı. Eşcinsel ilişkiye yönelik en az 10 yıl, en fazla 15 yıl hapis cezası öngörülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irak eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına aldı
*Fotoğraf: Sosyal medya

Irak Parlamentosu eşcinsel ilişkiyi suç sayan ve 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası öngören yasa tasarısını onayladı.

Irak’ta 1988 tarihli 'Fuhuşla Mücadele Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa taslağı Bağımsız Milletvekili Raad el-Maliki tarafından Irak Parlamentosu’na sunuldu. Yasadaki maddelere “eşcinsellik” tabirlerinin eklenmesi talep edildi. 

Meclis, eşcinsel ilişkiler için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren tasarıyı cezalarda değişiklik yaparak onayladı.

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'Fuhuş ve Eşcinsellikle Mücadele Yasası' adını taşıyan yeni yasaya göre; eşcinsel ilişkiye en az 10 yıl, en fazla 15 yıl hapis cezası çarptırılacak. 

Eşcinselliği 'herhangi bir şekilde teşvik edenlere' de yedi yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 ila 15 milyon dinar arasında para cezası verilecek.

Cinsiyet uyum ameliyatı geçiren herkes ve ameliyatı yapan doktor veya cerrah, bir ila üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.  Ayrıca eşcinselliği teşvik eden örgüt ve kuruluşların faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verildi.

Tasarı başlangıçta 'eşcinsel eylemler' için ölüm cezasını da içeriyordu ancak tepkilerin ardından kabul edilmeden önce değiştirildi.

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(RT)

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