Irak Dışişleri Bakanı: "Gelecek ay Bağdat'ta Türkiye'yle sınır güvenliği konuşacağız"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında Aralık 2023'te PKK ve güvenlik sorunlarının ele alındığı görüşmelerde iki bildiri hazırlanmasına karar verildiğini söyledi.

Hüseyin, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının yeniden açılması için Bağdat’ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi alanında faaliyet yürüten şirketlerle görüştüğünü, sorun aşıldıktan sonra ihracata başlanacağını söyledi.

"PKK sorun"

Antalya’daki Üçüncü Diplomasi Forumu'na katılan Fuad Hüseyin AA’ya verdiği söyleşide Irak Anayasasının Irak topraklarından başka ülkelere saldırılmasına izin vermediğini belirterek, "PKK'nin Türkiye'de sorun olduğu doğru, ama Irak için de sorun." dedi.

Aralık'ta Ankara'da Türkiye ile güvenlik konusunda "güzel bir toplantı" gerçekleştirildiğini söyleyen Irak Dışişleri Bakanı bir sonraki toplantıya sunulmak üzere iki bildiri hazırlamaya karar verdiklerini aktardı: "Irak tarafı güvenlik, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenliğiyle ilgili belgeyi şimdiden hazırladı." dedi.

Fuad Hüseyin "gelecek ay Bağdat'ta buluşmayı, bu belgeleri tartışabilmeyi ve bu iki belgeye dayanarak bir plan geliştirmeyi ümit [ettiklerini]" dile getirdi.

Kerkük-Yumurtalık boru hattının yeniden açılması

Bakan Hüseyin, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatına ilişkin kararı sonrasında 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulması konusunu da değerlendirdi.

ANKARA TAHKİM DAVASINI KAYBETTİ Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza, Kerkük boru hattı kapandı

Hüseyin, Türkiye tarafıyla yaptıkları görüşmelerde boru hattının hazır olduğunu belirttiğini ve Türkiye'nin de boru hattını açmaya hazır olduğunu söyledi.

Bağdat ile Erbil arasında konuya ilişkin anlaşma olduğunu ancak anlaşmanın hayata geçirilmesi için Bağdat'ın, Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren petrol şirketleriyle görüşmeler yaptığını anlattı.

Federal hükümetin bu sorunu çözeceğini umduğunu vurgulayan Hüseyin, sorun hallolduktan sonra Kürdistan’dan Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının konuşulacağını ifade etti.

ABD askerlerinin çekilmesi

Hüseyin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından ABD askerlerinin Irak'tan geri çekilmesi yönünde artan tartışmalar konusunda müzakerelerin iki tarafın ordularının temsilcileri arasında yürütüldüğünü dile getirdi.

Hüseyin "Geçtiğimiz hafta çeşitli toplantılar yaptılar, biz de bu konuyu tartışabilmek ve tartışmanın nereye gittiğini takip edebilmek için ekibimizin Sayın Başbakan'a (Muhammed Şiya es-Sudani) ve siyasi liderlere sunacağı raporu bekliyoruz" dedi.

IŞİD’le mücadele etmek için ABD askerlerinin ülkeye davet edildiğini hatırlatan Hüseyin, IŞİD’in çöktüğünü ve halihazırda küçük bir terör örgütü olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Bakan ABD askerlerinin ülkenin tamamından çekilip çekilmeyeceği konusunu müzakere eden ekibin hükümete olduğu kadar siyasi liderliğe de bir rapor sunacağını ve ABD askerlerin geleceğinin böylece belirleneceğini ifade etti.

(AEK)