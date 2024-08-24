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Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2024 15:44
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2024 12:16
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Irak Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı: Saldırılar, uluslararası anlaşmaların ihlalidir

Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dilan Gafur, Türkiye'nin sınır ötesine düzenlediği saldırıda iki Kürt gazeteciyi öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Irak Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı: Saldırılar, uluslararası anlaşmaların ihlalidir
Öldürülen gazeteciler Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara, Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Türkiye'nin sınır ötesine düzenlediği saldırıda dün (23 Ağustos) iki Kürt gazeteciyi öldürmesiyle ilgili açıklama yapan Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dilan Gafur, gazetecilerin faillerinin bulunmasını talep etti.

"Federal Hükümet bu saldırılara karşı önlem almalı ve derhal failleri hesap vermeye çağırmalı," diyen Gafur, gazeteciler Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara’nın öldürülmesini gerekçesiz bir suç ve uluslararası yasa ile anlaşmaların ihlali olarak değerlendirdi.

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“Tepki verilmiyor”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Gafur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gazeteciler ve siviller, herhangi bir taraf için tehdit oluşturmayan unsurlar olarak bu tür saldırılara maruz kalmamalıdır. Bu saldırıları, gerekçesiz bir suç ve uluslararası yasa ile anlaşmaların ihlali olarak değerlendiriyoruz. Tüm taraflar, gazetecilerin özgürlüğüne saygı göstermelidir. Ayrıca, bu saldırı Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir.

"Saldırılara yeterince ciddi tepki verilmiyor. Gereken önem verilmediği için engellenemiyor. Federal Hükümet, bu saldırılara karşı acilen tedbir almalı ve faillerden hesap sormalıdır.”

Ne olmuştu?

Türkiye, Irak’ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki Süleymaniye'nin Seyyid Sadık bölgesinde dün sivil bir aracı bombaladı. Araç, Chatr (Çetir) Medya Şirketi'ne aitti.

Saldırıda Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara isimli iki kadın gazeteci ölürken, gazeteci Rêbîn Bekir ise yaralandı.

Chatr (Çetir) Medya Şirketi Genel Müdürü Kemal Heme Reza, dün yaptığı açıklamada, saldırının “yerel ve istihbari bir müdahale sonucu” gerçekleştirildiğini söyledi.

Reza ayrıca bazı medya kuruluşlarının “Saldırıda PKK’liler öldü” iddiasına tepki gösterdi.

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Reza, öldürülen gazetecilerle ilgili “Saldırıda şehadete ulaşan ve yaralananların tümü gazetecidir ve siyasetle hiçbir ilgileri bulunmuyor. Hayatını kaybeden gazetecilerden biri Bakur Kurdistan’ın Êlih kentinden ve üç yıldır şirketimizde çalışan Gülistan Tara’dır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hêro Bahadîn, Süleymaniye’de doğdu ve Tîmarin köyündendi. Saldırıda yaralanan Rêbîn Bekir de aynı şekilde Süleymaniyeliydi,” diye konuştu.

Türkiye 8 Temmuz'da da sınır ötesine çıkarak Şengal'de sivil bir araca saldırı düzenlemiş, saldırıda Çira FM muhabiri Murad Mîrza hayatını kaybetmiş, Çira TV muhabiri Medya Hasan ise yaralı kurtulmuştu. (TY)

IKBY öldürülen gazeteciler gülistan tara hêro bahadîn
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