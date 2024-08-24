Irak Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı: Saldırılar, uluslararası anlaşmaların ihlalidir

Türkiye'nin sınır ötesine düzenlediği saldırıda dün (23 Ağustos) iki Kürt gazeteciyi öldürmesiyle ilgili açıklama yapan Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dilan Gafur, gazetecilerin faillerinin bulunmasını talep etti.

"Federal Hükümet bu saldırılara karşı önlem almalı ve derhal failleri hesap vermeye çağırmalı," diyen Gafur, gazeteciler Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara’nın öldürülmesini gerekçesiz bir suç ve uluslararası yasa ile anlaşmaların ihlali olarak değerlendirdi.

CPT: 1991 ve 2024 yılları arasında IKBY'de 425 sivil hayatını kaybetti

“Tepki verilmiyor”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Gafur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gazeteciler ve siviller, herhangi bir taraf için tehdit oluşturmayan unsurlar olarak bu tür saldırılara maruz kalmamalıdır. Bu saldırıları, gerekçesiz bir suç ve uluslararası yasa ile anlaşmaların ihlali olarak değerlendiriyoruz. Tüm taraflar, gazetecilerin özgürlüğüne saygı göstermelidir. Ayrıca, bu saldırı Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir.

"Saldırılara yeterince ciddi tepki verilmiyor. Gereken önem verilmediği için engellenemiyor. Federal Hükümet, bu saldırılara karşı acilen tedbir almalı ve faillerden hesap sormalıdır.”