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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 12:22
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 12:31
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Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı

Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna dün gece silahlı saldırı düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı
*Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Saldırı dün saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan Irak Konsolosluğu’nda meydana geldi.

Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, saldırının yaşandığı konsolosluk binasına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ertürkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun" dileklerini bildirdiklerini ifade ederek, Irak Devleti'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahısların akşam saatlerinde Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açtığını belirtti.

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır." bilgisini verdi.

Gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve kimlik tespiti çalışması yapıldığını aktaran Keçeli, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını kaydetti.

Keçeli, Iraklı yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını, Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlemin alındığını aktardı.

Sözcü Keçeli, "Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Yeri
İstanbul
Irak konsolosluk İstanbul şişli silahlı saldırı
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