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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 00:02
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 00:38
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ABD-IRAK ORTAK HAREKATI

Irak Başbakanı: "IŞİD'in 'Irak Valisi'ni öldürdük"

Irak Başbakanı Irak'taki IŞİD liderinin, grubun diğer sekiz üst düzey lideriyle birlikte bir askeri operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. ABD yetkilileri de, pazartesi gecesi ABD ve Irak güçlerince düzenlenen ortak baskında iki Amerikan askerinin yaralandığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Irak Başbakanı: "IŞİD'in 'Irak Valisi'ni öldürdük"
Irak terörle mücadele güçleri/ssbcrack.com

Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani, IŞİD'in "Irak Valisi" Casim el-Mazrui Ebu Abdülkadir'in, Salahuddin eyaletindeki Hamrin Dağları'nda ABD Ortak Harekat Komutanlığı'na bağlı ulusal güvenlik servisi ve terörle mücadele güçlerince düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü söyledi.

El-Sudani Salı günü yaptığı açıklamada, "Irak'ta teröristlere yer yok ve onları saklandıkları yerlere kadar takip edip ortadan kaldıracağız" dedi.

Irak Başbakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in "Irak Valisi" ve 8 yetkilisinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD: "Doğrulamak için testleri bekliyoruz"

New York Times'ın haberine göre, Pentagon basın sekreteri, Havacı Tümgeneral Pat Ryder da, yaralı iki ABD askerinin durumunun stabil olduğunu söyledi. Ryder ve diğer ABD yetkilileri, baskının üst düzey IŞİD liderlerini hedef aldığını söyledi, ancak Abdulkadir'in öldürüldüğünü doğrulayamadı.

Ryder ve bir başka ABD yetkilisi, Pentagon'un öldürülenlerin kim olduklarını açıklamak için son testlerin analizini beklediğini söyledi. İkinci yetkili, iki ABD askerinin Bağdat'ta tedavi edildiğini söyledi.

Ortak Harekat Komutanlığı yaptığı açıklamada, operasyonun "uluslararası koalisyon güçlerince teknik destek ve doğru istihbarat bilgisi alışverişi ile" gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonda Abdulkadir ile birlikte öldürülen diğerlerinin kimlikleri DNA testleriyle doğrulandıktan sonra açıklanacak.

Açıklamada ayrıca "büyük miktarda silah, mühimmat ve ekipman ele geçirildi[ği]" belirtildi.

ABD güçlerinin çekilmesi konusu

Geçtiğimiz ay ABD, Irak hükümetiyle, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonunu önümüzdeki yıla kadar tamamlama konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. ABD birlikleri, ülkede yirmi yıldır askeri varlıklarını sürdürdükleri bazı üslerden çekilecek.

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2017'de Irak'ta ve 2019'da Suriye'de denetlediği topraklardaki hakimiyetini kaybeden grupla savaşmak amacıyla ABD liderliğinde 80'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyon kuruldu. Ancak her iki ülkede ve yurtdışında uyuyan hücreler varlığını sürdürüyor.

Iraklı yetkililer yıllardır koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi çağrısında bulunuyor ve ülkedeki ABD varlığının sonlandırılması için resmi görüşmeler aylardır devam ediyordu. Iraklı yetkililer, Irak güvenlik güçlerinin kalan uyuyan hücrelerle başa çıkabileceğini ve grubun yeniden canlanmasını önleyebileceğini savunuyor.

(AEK)

Haber Yeri
Bağdad
IŞİD ırak Irak-ABD ilişkileri
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