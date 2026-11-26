ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Irak ile Suriye Özel Temsilcisi Thomas (Tom) Barrack, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde Bağdat ve Erbil arasındaki uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk önerdi.
Rûdaw'ın Erbil ve Bağdat'taki kaynaklarına dayandırdığı habere göre Barrack, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'den askeri seçeneği dışlamasını da istedi.
Rûdaw'a konuşan bir kaynak, “ABD hükümeti Irak Başbakanı'ndan Cürf es-Sahr'da yaptığı gibi askeri seçeneklere başvurmamasını istedi” dedi.
Arabuluculuk önerisi Washington tarafından henüz kamuoyunda resmi bir açıklamayla teyit edilmiş değil.
Kürdistan'ın diğer parçalarında gösteriler
Perşembe günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil ile ,Duhok ve Zaho'da binlerce kişi Bağdat'ın kararlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Qamişlo/Kamışlo ve İran Kürdistanı'ndaki Senendec/Sine'de de dayanışma gösterileri düzenlendi.
Irak'ın petrol ve sınır kararı Erbil'de protesto edildi
Ekim 2024 seçimlerinden bu yana yeni bölgesel hükümeti kurmak konusunda anlaşamayan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bağdat'ın girişimi karşısında ortak tutum aldı. İki parti Kürdistan'ın federal statüsünden kaynaklanan haklarının ihlalini “kırmızı çizgi” ilan etti.
KYB Sözcüsü Karwan Gazneyi, partisinin “Kürdistan Bölgesi'nin varlığını korumak için bütün taraflarla el ele vermeye hazır” olduğunu söyledi.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise Bağdat'ın kararlarının “hem Anayasayı hem de Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını ihlal ettiğini” belirterek girişimi “Irak'ı merkeziyetçi bir rejime döndürme teşebbüsü” olarak niteledi.
Bağdat emri uygulamaya koydu: İki sınır kapısı kapatıldı
24 Kasım'daki bianet haberinde aktarıldığı gibi, Zeydi, devletin Kuzey Petrol Şirketi'ndeki kaçakçılık soruşturmasını gerekçe göstererek Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde Kürt güvenlik güçlerinin korumasındaki petrol sahalarının federal kurumlara devredilmesini emretmişti.
Bağdat, Kürdistan'ın tüm sınır kapıları ve Erbil kontrolündeki bazı petrol sahalarının devrini emretti
Başbakanın askeri sözcüsü Sabah en-Numan, Kürdistan yönetimine “federal Petrol Bakanlığı dışında ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına onay vermemesi” talimatının iletildiğini açıklamıştı.
Irak Federal Yüksek Mahkemesi çarşamba günü Bağdat'ın kararlarının anayasaya uygun olduğuna hükmetti.
Perşembe günü Irak sınır güçleri Kürdistan yönetiminin denetimindeki Suriye sınırında el-Velid, İran sınırında Başta geçiş noktalarını kapattı.
Irak ordusu ile Peşmerge'nin tartışmalı bölgelerdeki askeri hareketliliğine karşın akşam itibarıyla doğrudan silahlı çatışma yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi yok.
Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Saad Maan, Rûdaw'a “Çatışma niyeti yok; çatışmaya yol açacak herhangi bir talimat veya yönelim de yok” dedi.
Kürt muhalefeti diyalog istiyor
Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan Adalet Grubu ve Ulusal Tutum Hareketi temsilcileri de krizin çözümü için Bağdat'ta temaslara girişti.
Kürdistan İslami Birliği'nin Irak Parlamentosundaki grup başkanı Müsenna Emin yaptığı açıklamadı şöyle dedi:
“Başbakanın görüşlerini dinleyeceğiz, aynı zamanda kendi önerilerimizi ve görüşlerimizi ona sunacağız.”
Üç parti, askeri seçeneğin dışlanmasını, Kürdistan'ın anayasal statüsüne saygı gösterilmesini ve kamu çalışanlarının maaşlarının siyasi uyuşmazlık konusu yapılmamasını istiyor.
Irak üst düzey yöneticileri ise Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın önerisi üzerine 1 Aralık'ta ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesini kararlaştırdı.
Türkiye'ye uzanan federal petrol hattı krizden 7 gün önce açıldı
Bağdat'ın Kürdistan'a yönelik girişiminden hemen önce Irak'ın petrol ihracat altyapısında önemli bir değişiklik gerçekleşti.
2014'te IŞİD saldırıları nedeniyle işletilemez hale gelen federal Kerkük–Ceyhan petrol boru hattı, on iki yıl aradan sonra 17 Kasım'da yeniden işletilmeye başlandı.
Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed Hudayr, Irak devlet haber ajansı INA'ya iletilen açıklamasında bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:
“[Bu] Irak'ın ihracat kapasitesinin artırılması ve ham petrol ihracat güzergâhlarının çeşitlendirilmesi bakımından önemli bir stratejik adım”
Günde 120 bin varille başlayan petrol akışının aşamalı olarak 500 bin varile çıkarılması hedefleniyor.
İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatında yaşanan aksamalar Bağdat açısından Türkiye güzergâhının önemini artırmıştı.
Ancak federal boru hattının yeniden açılması aynı zamanda Bağdat'ın kuzeyden petrol ihracatı için Kürdistan yönetiminin boru hattı şebekesine duyduğu ihtiyacı azaltıyor. Erbil'in federal hükümetle müzakerelerinde elinde bulundurduğu önemli araçlardan biri böylece zayıflıyor.
Federal boru hattının açılmasından yedi gün sonra Zeydi'nin petrol sahalarının ve sınır kapılarının devralınması emrini vermesi dikkat çekti. Ancak bu iki adımın önceden hazırlanmış bir siyasi plan kapsamında atıldığını doğrulayan bir belgenin varlığı konusunda bir bilgi yok.
Ankara–Bağdat ve Ankara–Erbil ilişkileri
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 2014'ten itibaren Türkiye üzerinden bağımsız petrol ihracatına başlaması Erbil'e federal bütçe dışında önemli bir gelir kaynağı sağlamıştı. Bu ticaret Ankara ve Erbil arasındaki doğrudan ekonomik ilişkilerin başlıca dayanakları arasında yer alıyordu.
Mart 2023'te Bağdat'ın Türkiye'ya karşı başlattığı uluslararası tahkim sürecini kazandı ve bu hattan petrol akışı durdu. Eylül 2025'te Bağdat, Erbil ve petrol şirketleri arasında varılan geçici anlaşmayla ihracat yeniden başladı. Ancak Kürdistan petrolünün pazarlanması Irak devlet şirketi SOMO'nun denetimine geçti.
Türkiye ve Irak arasında 1973'te imzalanan boru hattı anlaşmasının Temmuz 2026'da yürürlükten kalkmasının ardından Ankara ve Bağdat ağustosta bir yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma günde 750 bin varile kadar petrol taşınmasını öngörüyor.
Bağdat'ın Türkiye ve Kürdistan arasındaki Habur–İbrahim Halil sınır kapısını da devralması halinde Ankara–Erbil arasındaki doğrudan ekonomik ilişkilerin bir başka önemli unsuru daha federal denetime girmiş olacak.
Perşembe akşamı itibarıyla sınır kapısının federal kuvvetlerce devralındığına veya Ankara'nın Zeydi'nin son girişimini desteklediğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Petrol kaçakçılığı soruşturmasında Türkiye'nin de adı geçiyor
Irak devlet haber ajansının salı günü yayımladığı bir istihbarat raporunda kaçak petrolün tankerlerle İran üzerinden Afganistan'a ve ayrıca Türkiye'ye taşındığı ileri sürülüyor.
Zeydi, “Zaho'dan Fav'a kadar” petrol kaçakçılığını önlemekte kararlı olduğunu açıkladı.
KDP lideri Mesud Barzani ise federal makamlarla “hukuki ve anayasal kanallar” üzerinden işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Bağdat, aynı soruşturma kapsamında İran destekli Ketaib Hizbullah'ın on iki yıldır denetiminde tuttuğu Cürf es-Sahr'a da federal kuvvetleri sevk etmişti.
Kürdistan'ın federal statüsünün yeniden tesisi
Irak Anayasası'nın 2005'te tanıdığı Kürdistan'ın federal statüsünün kapsamı, petrol kaynaklarının işletilmesi, bölgesel gelirlerin yönetimi ve tartışmalı bölgelerin aidiyeti konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yıllardır tartışılıyor.
2017 bağımsızlık referandumunun sonuçsuz kalmasının ardından Bağdat'ın Kerkük'ü yeniden denetimine alması ve 2022'de Federal Yüksek Mahkeme'nin Kürdistan'ın petrol ve doğal gaz yasasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesi, bu sürecin başlıca dönüm noktalarını oluşturdu.
ABD kuvvetlerinin eylülde Irak'tan çekilmesinin ardından patlak veren son kriz, petrol gelirlerinin paylaşımının ötesine geçerek Kürdistan'ın federal statüsünün maddi dayanakları olan doğal kaynaklar, sınır kapıları ve bölgesel güvenliğinin Bağdat'ın denetimine girmesini gündeme taşıyor.
(AEK)