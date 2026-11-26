ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Irak-Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, çarşamba günü KBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde Bağdat-Erbil uyuşmazlığı için arabuluculuk önerdi ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'den askeri seçeneği dışlamasını istedi. Öneri henüz Washington tarafından resmen teyit edilmedi.

Zeydi, Kuzey Petrol Şirketi'ndeki kaçakçılık soruşturmasını gerekçe göstererek Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin'deki petrol sahalarının federal kurumlara devrini emretmişti. Federal Yüksek Mahkeme kararları anayasaya uygun buldu, Irak sınır güçleri de perşembe günü el-Velid ve Başta geçiş noktalarını kapattı.

Erbil, Duhok ve Zaho'da binlerce kişi protesto düzenledi. KDP ve KYB ortak tutum alarak haklarının ihlalini "kırmızı çizgi" ilan etti. Kürt muhalefeti Bağdat'ta temaslara girişti; Irak yönetimi de 1 Aralık'ta ulusal diyalog toplantısı yapılmasını kararlaştırdı. Çatışma yaşandığına dair doğrulanmış bilgi yok. Kerkük–Ceyhan hattı 17 Kasım'da yeniden açılmış, bu da Bağdat'ın Kürdistan boru hattına olan ihtiyacını azaltmıştı.